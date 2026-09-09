Kapitan reprezentacji Polski o szczególnym meczu. Polacy właśnie tam wrócili

Nie ulega wątpliwości, że Polacy będą jednymi z głównych faworytów do złota podczas ME 2026. Polska broni tytułu zdobytego w 2023 roku. Wówczas w finale drużyna trenera Nikoli Grbicia pokonała w trzech setach Włochów. Co więcej, był to sukces odniesiony na terenie Italii, co dodawało smaku tamtemu triumfowi.

Aleksander Śliwka przed startem ME 2026. Czy Polacy obronią tytuł?

Jedynym z siatkarzy, którzy dobrze pamiętają tamto złoto ME, jest Aleksander Śliwka. Wówczas podstawowy zawodnik zespołu, obecnie w roli kapitana drużyny. Polacy rozgrywki grupowe rozegrają w Bułgarii, konkretniej w Sofii. Kapitan mistrzów Europy zwrócił uwagę na ciekawy wątek, związany akurat z tym obiektem, w którym zagra reprezentacja Polski.

– Halę znamy, graliśmy tu w 2022 roku w Lidze Narodów. Z tego co pamiętam, hala też dobrze się kojarzy ze zwycięstwa w 2012, jeszcze w Lidze Światowej. Tak że miejsce, które znamy. Trening w hali odbyty. Tak jak każdy, mamy do dyspozycji jeden trening w obiekcie, żeby przyzwyczaić się do punktów odniesienia. Hala jest piękna. Mam nadzieję, że również dopisze publiczność w tych mistrzostwach. Naprawdę nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania – ocenił kapitan reprezentacji.

Rzeczywiście, zwłaszcza to złoto z 2012 roku miało wyjątkowy smak. Polska po raz pierwszy wygrała bowiem Ligę Światową, którą kilka lat później zastąpiła Liga Narodów. Wówczas jedną z największych gwiazd drużyny był Bartosz Kurek. Atakujący, który akurat w sezonie 2026 jest nieobecny w zespole narodowym.

Czego Polacy spodziewają się przed pierwszym meczem?

– Zawsze taki turniej cechuje się tym, że w tych pierwszych meczach trzeba zachować dużą koncentrację. Nieważne, kto będzie po drugiej stronie siatki. Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku. Czy to w barwach portugalskich klubów, czy też innych ze Starego Kontynentu. Jest to zespół, który znamy mniej, bo mieliśmy w ostatnich latach z nią rzadziej do czynienia, natomiast nie znaczy, że możemy podejść jakkolwiek inaczej do meczu niż na najlepszą drużynę świata. W naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, żeby zainkasować zwycięstwo – zauważył Śliwka.

Oto harmonogram gier reprezentacji Polski, o którym pisaliśmy również w osobnym tekście na łamach WPROST.

czwartek (tj. 10.09), g. 15:00, Polska – Portugalia



sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju.

Mecze turnieju ME siatkarzy będą pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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