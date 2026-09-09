Nikola Grbić podjął trudną decyzję. Trener Polaków musiał to zrobić!

Jeszcze podczas przygotowań do mistrzostw Europy selekcjoner reprezentacji Polski sugerował, że będzie przekonywał PZPS do pomysłu z wyjazdem na turniej nie czternastu, a piętnastu kadrowiczów.
Dlaczego akurat takie rozwiązane forsował Nikola Grbić? Trener Polaków chce mieć pole manewru na ew. transfer medyczny. Czyli te same zasady, co w przypadku m.in. turnieju olimpijskiego. Jeśli siatkarz z numeru 15 na liście wskoczy do składu, to będzie to roszada w jedną stronę.
Nikola Grbić skreślił jedno nazwisko tuż przed ME. Wszystko jest jasne
Zasady rozgrywek są takie, a nie inne, więc serbski szkoleniowiec Polaków – podobnie jak trenerzy każdej innej reprezentacji – musi wybrać meczową czternastkę. Przypomnijmy, jaką kadrę na ME 2026 zabrał trener Grbić.
Kadra Polski na ME 2026
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Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.
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Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak.
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Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan).
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Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak.
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Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.
Decyzja zapadła w środę (tj. 9 września). Siatkarzem, który będzie czekał na swój występ, będzie środkowy Jakub Majchrzak. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają już w czwartek (tj. 10 września), a rywalem będzie Portugalia. Początek spotkania o godzinie 15:00.
Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Warto dodać, że Polska broni tytułu mistrzów Europy z 2023 roku. Wówczas w finale Polacy okazali się lepsi od gospodarzy Włochów, wygrywając w trzech setach.
Mecze turnieju ME siatkarzy będą pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.
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