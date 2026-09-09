Nikola Grbić podjął trudną decyzję. Trener Polaków musiał to zrobić!
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Siatkówka

Nikola Grbić podjął trudną decyzję. Trener Polaków musiał to zrobić!

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Nikola Grbić
Nikola Grbić Źródło: Newspix.pl / Pawel Piotrowski / 400mm.pl
Poznaliśmy czternastkę siatkarzy, którzy będą reprezentować Polskę podczas ME 2026. Nikola Grbić musiał wykreślić jednego zawodnika na potrzeby kadry meczowej.

Jeszcze podczas przygotowań do mistrzostw Europy selekcjoner reprezentacji Polski sugerował, że będzie przekonywał PZPS do pomysłu z wyjazdem na turniej nie czternastu, a piętnastu kadrowiczów.

Dlaczego akurat takie rozwiązane forsował Nikola Grbić? Trener Polaków chce mieć pole manewru na ew. transfer medyczny. Czyli te same zasady, co w przypadku m.in. turnieju olimpijskiego. Jeśli siatkarz z numeru 15 na liście wskoczy do składu, to będzie to roszada w jedną stronę.

Nikola Grbić skreślił jedno nazwisko tuż przed ME. Wszystko jest jasne

Zasady rozgrywek są takie, a nie inne, więc serbski szkoleniowiec Polaków – podobnie jak trenerzy każdej innej reprezentacji – musi wybrać meczową czternastkę. Przypomnijmy, jaką kadrę na ME 2026 zabrał trener Grbić.

Kadra Polski na ME 2026

  • Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.
  • Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak.
  • Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szapluk, Aleksander Śliwka (kapitan).
  • Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak.
  • Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Decyzja zapadła w środę (tj. 9 września). Siatkarzem, który będzie czekał na swój występ, będzie środkowy Jakub Majchrzak. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają już w czwartek (tj. 10 września), a rywalem będzie Portugalia. Początek spotkania o godzinie 15:00.

Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Warto dodać, że Polska broni tytułu mistrzów Europy z 2023 roku. Wówczas w finale Polacy okazali się lepsi od gospodarzy Włochów, wygrywając w trzech setach.

Mecze turnieju ME siatkarzy będą pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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Źródło: X / @PolskaSiatkowka