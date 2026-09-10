Polacy właśnie zaczynają walkę o tytuł! To długo wyczekiwany mecz

Sezon 2026 w kontekście reprezentacji Polski siatkarzy, właśnie wkracza w decydującą fazę. Najważniejszą imprezą tego roku są mistrzostwa Europy. Zespół trenera Nikoli Grbicia będzie bronić mistrzowskiego tytułu, po który sięgnęła w 2023 roku.

Pierwsze spotkanie to mecz z Portugalią. Jak to wyzwanie ocenia Aleksander Śliwka?

– Zawsze taki turniej cechuje się tym, że w tych pierwszych meczach trzeba zachować dużą koncentrację. Nieważne, kto będzie po drugiej stronie siatki. Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku. Czy to w barwach portugalskich klubów, czy też innych ze Starego Kontynentu. Jest to zespół, który znamy mniej, bo mieliśmy w ostatnich latach z nią rzadziej do czynienia, natomiast nie znaczy, że możemy podejść jakkolwiek inaczej do meczu niż na najlepszą drużynę świata. W naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, żeby zainkasować zwycięstwo – mówił kapitan drużyny przed startem ME 2026.

ME 2026: Polska – Portugalia. Gdzie i kiedy oglądać mecz siatkarzy?

Warto przypomnieć, że Polska sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny Ligi Narodów (2026), broniąc tytułu zdobytego przed rokiem. Dodatkowo Polacy bardzo dobrze zaprezentowali się podczas towarzyskiego Memoriału Huberta Wagnera, sięgając po końcowy triumf. Widać, że forma polskiej drużyny jest wysoka, a wicemistrzowie olimpijscy chcą to potwierdzić podczas ME 2026.

Oto harmonogram gier reprezentacji Polski, o którym pisaliśmy również w osobnym tekście na łamach WPROST.

czwartek (tj. 10.09), g. 15:00, Polska – Portugalia



sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Polacy swoje spotkania rozgrywają w Bułgarii, konkretniej w Sofii. Obiekcie szczególnym, bo w 2012 roku właśnie tam Polska wygrywała w finałach Ligi Światowej.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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