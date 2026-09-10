Nokaut w meczu reprezentacji Polski! Mistrzowie Europy nie mieli litości

Trener Nikola Grbić jeszcze przed rozpoczęciem czwartkowego (tj. 10 września) meczu przyznał, że w zależności od rozwijającej się sytuacji na boisku, będzie starał się korzystać ze zmian. I rzeczywiście, była ku temu okazja.

Polacy ME 2026 rozpoczęli w składzie: Marcin Komenda na rozegraniu, duet środkowych Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Bołądź na ataku, duet przyjmujących Wilfredo Leon i Tomasz Fornal oraz Jakub Popiwczak na libero.

ME 2026: Polska z udaną inauguracją. Siatkarze rozbili przeciwników!

Już pierwszy set pokazał, o jakiej różnicy sportowej mowa, jeśli zestawić Polaków i Portugalczyków. Mistrzowie Europy w 20 minut uporali się z rywalami, wygrywając 25:12. Poza początkiem drugiego seta, kiedy to Portugalia zdołała uciec na kilka punktów, choć szybko straty zostały odrobione, trudno mówić o jakiejś większej historii tej turniejowej inauguracji.

Na trzeciego seta Polacy wyszli już w podstawowym składzie z Jakubem Nowakiem (za Jakubiszaka), Kamilem Semeniukiem (za Leona) i Maksymilianem Graniecznym (za Popiwczaka). Swój czas dostali również Kewin Sasak (za Bołądzia), Jan Firlej (za Komendę) – funkcjonujący wcześniej również w tzw. podwójnej zmianie – oraz kapitan Aleksander Śliwka (za Fornala).

Co jednak najistotniejsze, jakość gry Polaków po tak głębokich roszadach nie uległa, nomen omen, zmianie. W turnieju, który rozciągnie się na przestrzeni ponad dwóch tygodni, istotne będzie odpowiednie zarządzanie siłami zawodników. Inauguracja przeciwko Portugalii pokazała, że mistrzowie są gotowi. A nokaut, czyli wspomniane 25:12 już w pierwszym secie turnieju, to sygnał wysłany dla konkurencji. Zespół trenera Grbicia ma moc.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026?

sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Polacy swoje spotkania rozgrywają w Bułgarii, konkretniej w Sofii. Hali sportowej o szczególnym znaczeniu dla polskiej siatkówki. W 2012 roku Polska właśnie w Sofii – dokładnie w tym samym obiekcie – wygrywała w finałach Ligi Światowej.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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