Polska zagra z Izraelem na mistrzostwach Europy. Mecz podwyższonego ryzyka?

Pierwsze spotkanie na ME 2026 poszło po myśli reprezentacji Polski. Siatkarze bardzo pewnie uporali się z rywalem, kadra Portugalii była tylko tłem dla dobrze zorganizowanego, polskiego teamu. Ostatecznie skończyło się na wygranej 3:0, a dodatkowo możliwości pojawienia się na boisku wszystkich reprezentantów pod batutą trenera Nikoli Grbicia.

Polska – Izrael na ME siatkarzy. Ten rywal wzbudza spore emocje

Stosunkowo niedawno gruchnęła informacja związana z powrotem Rosji do międzynarodowej rywalizacji sportowej. W tym konkretnym przypadku sprawa dotyczyła ruchu ze strony FIVB, czyli światowej federacji. Reakcja z polskiej strony była jednoznaczna.

Niejednoznaczne jest za to stanowisko świata sportu względem Izraela. Nie jest bowiem tajemnicą, że na terenie tzw. Strefy Gazy, trwa wojna. Nie dość, że Izraela walczy z Hamasem, to dodatkowo jest zamieszany w operacje wojskowe w Libanie i Iranie. Każda z tych historii wywołuje ogromny kryzys humanitarny i geopolityczny.

A jednak Izrael nadal funkcjonuje w międzynarodowej rywalizacji sportowej, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Z tego względu siatkarze tego kraju grają na ME 2026, a w sobotę (tj. 12 września) zmierzą się z Polską.

– To zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Według nas to najlepsza drużyna z tych trzech, z którymi przychodzi nam mierzyć się na początku imprezy – przyznał asystent trenera Grbicia, Marcin Nowakowski.

Trudno podejrzewać, żeby na trybunach, zwłaszcza w rywalizacji siatkarskiej, miało być niespokojnie. Fakty są jednak takie, że sytuacja pozasportowa z udziałem Izraela, jest co najmniej kontrowersyjna i może wywoływać dodatkowe emocje.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026?

sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Polacy swoje spotkania rozgrywają w Bułgarii, konkretniej w Sofii. Hali sportowej o szczególnym znaczeniu dla polskiej siatkówki. W 2012 roku Polska właśnie w Sofii – dokładnie w tym samym obiekcie – wygrywała w finałach Ligi Światowej.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Piękny gest reprezentacji Polski siatkarzy. Zachęcają do mocnego wsparcia! Czytaj też:

Nikola Grbić tak chce obronić tytuł ME. Trener reprezentacji Polski ma plan