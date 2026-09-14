Tomasz Fornal nie gryzł się w język. Gwiazdor reprezentacji o sytuacji Polaków

Reprezentacja Polski siatkarzy jest liderem rankingu FIVB. Mowa również o aktualnych mistrzach Europy (2023), wicemistrzach olimpijskich (2024) i trzeciej drużynie mistrzostw świat (2025). Polacy z pewnością tegoroczny czempionat Starego Kontynentu traktują w kategorii turnieju, w którym ponownie chcą zgarnąć pełną pulę.

Tomasz Fornal o sytuacji reprezentacji Polski. Szczere słowa gwiazdy

Polacy mają za sobą trzy mecze grupowe. Na inaugurację pokonali Portugalię (3:0), następnie Izrael (3:0), a w niedzielę (tj. 13 września) byli wyraźnie lepsi od Macedonii Północnej (3:0).

Jedną z kluczowych postaci układanki trenera Nikoli Grbicia bez wątpienia jest Tomasz Fornal. Przyjmujący z dużym spokojem podchodzi do tego, co działo się w ostatnich dniach ME 2026. Dodatkowo siatkarz ma przekonanie, że najwięcej zależy tak naprawdę od samych Polaków, a nie rywali, z którymi mierzą się mistrzowie Europy.

– Pomimo tego, że dosyć długo już gram w siatkówkę i dużo meczów za mną, to za bardzo nie jestem fanem. Może to śmiesznie zabrzmieć, ale nie za dużo oglądam, nie za dużo analizuję i nie za dużo patrzę, jak inni zawodnicy się prezentują. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na własnej grze i to, jak my będziemy się prezentować [...] Jeżeli zagramy na własnym poziomie, na takim, na którym potrafimy, na takim, który nas zadowala, to nie musimy się obawiać żadnej drużyny w grupie. Na pewno jednak podejdziemy z szacunkiem do przeciwnika i z pewną determinacją, bo ważne jest, żeby wyjść z pierwszego miejsca – przyznał Fornal po trzech zwycięstwach Polaków przed kamerą Polsatu Sport.

Trener Grbić stara się rotować składem, dzięki czemu ma „pod grą” praktycznie wszystkich reprezentantów z czternastki meczowej. To cenne, zwłaszcza w kontekście nadchodzących, coraz poważniejszych wyzwań przed polskim zespołem.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026?

wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Polacy swoje spotkania rozgrywają w Bułgarii, konkretniej w Sofii. Hali sportowej o szczególnym znaczeniu dla polskiej siatkówki. W 2012 roku Polska właśnie w Sofii – dokładnie w tym samym obiekcie – wygrywała w finałach Ligi Światowej.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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