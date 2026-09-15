Nikola Grbić zaskoczył po wygranej nad Ukrainą. Ważne słowa trenera Polaków

Po wygranych nad Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną – w każdym z przypadków po 3:0 – można było spodziewać się trudniejszego wyzwania w postaci Ukrainy. Ukraińcy zdołali już podczas ME 2026 ograć gospodarzy grupowych zmagań Bułgarów i to za pełną pulę (3:1). Zespół trenera Raula Lozano był jednak chwilami wręcz bezradny w meczu z Polską.

Nikola Grbić po meczu Polska – Ukraina. Ważne słowa od trenera Polaków

Polacy świetnie spisywali się zwłaszcza w dwóch pierwszych setach. Trzecia partia to już równa walka, którą Polska zdołała jednak przeciągnąć na swoją stronę. Mecz zakończył asem serwisowym środkowy Bartłomiej Lemański.

Bohaterem spotkania był za to inny z Bartłomiejów – Bołądź. Atakujący Aluron CMC Warty Zawiercie kolejny raz potwierdził, że rola numer 1 w reprezentacji Polski, wyraźnie mu służy. Tym razem stanęło na 20 zdobytych punktach.

Jak mecz i kolejne zwycięstwo podsumował trener Grbić?

– Jestem zadowolony, zwłaszcza z pierwszych dwóch setów. W trzecim zagrywka nie zrobiła tego, co dawała w poprzednich partiach. I walczyliśmy. Mieliśmy kilka okazji, w kilku sytuacjach nie skończyliśmy i dlatego graliśmy równo do końca pod względem wyniku seta. Myślę, że tu musimy być lepsi, dobrze skoncentrowani i wykorzystywać każde sytuacje i okazje, które mamy. Bo nie wiemy, ile razy będziemy mieć takie możliwości, do końca danego meczu. Ale na końcu jestem zadowolony – powiedział Grbić po wygranej nad Ukrainą.

Dzięki zwycięstwu w trzech setach, Polacy już przed ostatnim spotkaniem grupowym, zapewnili sobie pozycję lidera przed kolejną częścią mistrzostw. To pozwoli trafić na łatwiejszego przeciwnika w dalszej serii gier, już w systemie pucharowym.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026? Już jutro, czyli w środę (tj. 16 września) o godzinie 18:00. Rywalami będą gospodarze rozgrywek grupowych w Sofii, Bułgarzy. Czyli aktualni wicemistrzowie świata (2025).

Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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