Tomasz Fornal mocno podpadł kibicom. Tego Polakowi nie wybaczą!

Scenariusze są tak właściwie dwa. Polacy dzięki wygranej nad Ukrainą (3:0) i dokładając do tego poprzednie trzy zwycięstwa z: Portugalią (3:0), Izraelem (3:0) i Macedonią Północną (3:0), zapewnili sobie awans do 1/8 finału imprezy. Co więcej, jest już pewne, że Polska będzie liderem grupy B, więc w fazie pucharowej trafi na czwarty zespół z grupy D.

A przed ostatnimi meczami fazy grupowej wiadomo, że może to być Turcja bądź Łotwa. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rywalizacja z Turkami.

Tomasz Fornal kontra tureccy kibice. Będzie gorąco w meczu Polaków?

Turcy i Łotysze rozegrają mecz między sobą o czwarte miejsce w grupie D. Faworytem będzie Turcja, choć zespół trenera Slobodana Kovacia z pewnością rozczarowuje w trakcie ME 2026. Turecka drużyna mocno skomplikowała sobie sprawę rozstawienia do dalszych gier porażką 1:3 z Rumunami. Gospodarz grupy D pokazał jednak, że turecki zespół ma nad czym pracować.

Przy założeniu zwycięstwa Turcji nad Łotwą, w 1/8 finału może dojść do ciekawego starcia w kontekście postaci Tomasza Fornala. Lider reprezentacji Polski słynie z tego, że nie gryzie się w język. Tak było również za czasów jego występów w lidze tureckiej. Siatkarz mocno podpadł wówczas kibicom. Dlaczego?

– Wiem, że kibice tureccy nie przepadają za mną. Bo skrytykowałem ich ligę. Zapytali, która liga lepsza. Polska, czy turecka? Powiedziałem Polska i stwierdzili, że ich nie szanuję [...] Jeżeli ktoś mi zadaje pytanie proste, która liga jest lepsza, to ja przynajmniej mam taki charakter i jestem takim zawodnikiem, który nie będzie ściemniał i mówił: nie wiem, podobnie. Polska, włoska jest na górze, potem może japońska i kolejne. Trzeba sobie zdać sprawę, że polska i włoska to dwie najlepsze ligi na świecie. Nie będę kręcił, taka jest prawda. Nie przepadają za mną, ale trudno, takie życie – mówił reprezentant Polski w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem, cytowany później m.in. na stronie internetowej Onetu i „Przeglądu Sportowego”.

Fornal jest również często przewijającym się tematem w mediach społecznościowych. Jeśli w 1/8 finału ME Polacy zagrają z Turkami, zapewne będzie to dodatkowy smaczek tej rywalizacji.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026? Już dzisiaj, czyli 16 września o godzinie 18:00. Rywalami będą gospodarze rozgrywek grupowych w Sofii, Bułgarzy. Czyli aktualni wicemistrzowie świata (2025).

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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