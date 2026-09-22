Wilfredo Leon uwielbia mistrzostwa Europy! Ależ rekord polskiego asa

W przypadku Wilfredo Leona, szczególnie imponujące są zdolności siatkarza w ofensywie. Grający na co dzień w szeregach Bogdanki LUK Lublin, doświadczony reprezentant Polski – ma wszystko, żeby ponownie być liderem drużyny. Przyjmujący może dodatkowo wspierać swoich kolegów również w kontekście zmienionej pozycji, czyli jako atakujący.

Wilfredo Leon błyszczy na mistrzostwach Europy. Ogromna siła rażenia!

Gdyby szukać najmocniejszego argumentu po stronie Leona, warto byłoby spojrzeć na jego możliwości w polu serwisowym. Reprezentant Polski regularnie daje próbki swojej mocy, raz po raz nękając przyjmujących i libero po drugiej stronie siatki.

Tak było choćby w meczu grupowym przeciwko Ukrainie, o czym pisaliśmy na łamach WPROST. Ale zagrywka Leona jest znana od dłuższego czasu. Rekordową moc reprezentant Polski potrafił pokazać np. w trakcie poprzednich ME, gdzie Polska okazała się najlepsza. To było aż 138 km/h, czyli rekord w dziejach czempionatu Starego Kontynentu.

Leon wyjątkowo dobrze czuje się w imprezach rangi mistrzostw Europy. Dla reprezentacji Polski zdobył już trzy krążki – dwa brązowe w latach 2019 i 2021 oraz złoto w 2023 roku.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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