Polacy pokazali Niemcom miejsce w szeregu. Mistrzowie Europy są na fali!

Niemcy do spotkania z Polakami przystępowali po gigantycznej sensacji, jaką sprawili w rywalizacji z Bułgarami. Jedni z gospodarzy ME 2026 przegrali bowiem niespodziewanie 2:3 z kadrą Niemiec, choć prowadzili w Sofii już 2:0 w setach.

Siatkówka to jednak gra, która nie wybacza błędów. Wicemistrzowie świata (2025) nie wytrzymali presji oczekiwań i nie zdołali zamknąć spotkania, z czego skrzętnie skorzystał zespół prowadzony przez Massimo Bottiego. Świetnie znanego z pracy w polskiej lidze włoskiego, doświadczonego szkoleniowca.

Polska lepsza od Niemiec. Mistrzowie Europy są już w półfinale!

Trener Nikola Grbić, w swoim stylu, przestrzegał przed zlekceważeniem niemieckiej drużyny. Skoro bowiem Niemcy potrafili pokonać Bułgarów, to dokonali sztuki, która nie powiodła się Polakom na etapie fazy grupowej. Wówczas sytuacja dla mistrzów Europy była jednak o tyle korzystna, że jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, kadra Polski była pewna awansu z pierwszego miejsca do fazy pucharowej. Dla Bułgarów tamten sukces, całościowo, nic zatem nie dał.

Wtorkowy (tj. 22 września) ćwierćfinał? Właściwie z największymi emocjami w pierwszej części... trzeciego seta. Niemcy zdołali bowiem odjechać Polakom na kilka punktów, choć ten stan nie trwał zbyt długo. W premierowej odsłonie na tablicy wyników był rezultat 25:23, ale trudno było nie odnieść wrażenia, że zespół Grbicia kontroluje wydarzenia na boisku niemal od A do Z.

Druga partia? Nokaut i rezultat 25:17. Dokładnie tak samo, jak w secie trzecim, gdzie skończyło się na 25:17 – choć Niemcy prowadzili kilkanaście minut wcześniej... 16:15 w partii.

Najwięcej punktów dla Polski zdobył Wilfredo Leon – 17. Drugim pod tym względem był Bartłomiej Bołądź – 13.

Polska w półfinale zmierzy się ze zwycięzcą ćwierćfinału Belgia – Słowenia. To spotkanie odbędzie się w środę (tj. 23 września). Tak czy owak, rywalizacja przenosi się na Półwysep Apeniński. Dokładniej do Mediolanu, gdzie rozegrane zostaną wszystkie mecze o medale ME 2026.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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