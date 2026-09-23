Długoletnia umowa giganta w polskim sporcie! To mocne uderzenie

To z pewnością ważny krok ze strony warszawskiego klubu, patrząc na jego rozwój w ostatnich latach. PGE Projekt Warszawa to czołowy zespół w Tauron Lidze (dawnej PlusLidze), który w sezonie 2025/26 zrobił kolejny ważny krok, wchodząc do najlepszej czwórki rozgrywek Ligi Mistrzów. Czyli najbardziej prestiżowej rywalizacji klubowej siatkarzy na Starym Kontynencie.

PGE pozostaje z Projektem Warszawa. Wieloletnia umowa podpisana!

Spoglądając na wzmocnienia klubu z Warszawy, można zakładać, że w szeregach PGE Projektu są apetyty na postawienie kolejnego istotnego kroku. Pod względem sportowym z pewnością drużyna zbudowana jest na tyle konkurencyjnie, że może powalczyć o grę nawet w kontekście mistrzostwa Polski.

Choć z pewnością konkurencja taka jak Aluron CMC Warta Zawiercie czy Bogdanka LUK Lublin, również ma podobne plany.

W Warszawie mogą się jednak pochwalić nowym, aż czteroletnim kontraktem z Polską Grupą Energetyczną.

– Naszym celem jest wspieranie sportowych pasji i obecność tam, gdzie rodzą się wielkie sukcesy. PGE Projekt Warszawa to czołowy polski klub siatkarski, regularnie rywalizujący o najwyższe lokaty w kraju i na arenie międzynarodowej. Przedłużenie umowy sponsoringowej jest wyrazem naszego zaufania do klubu i wiary w jego dalszy rozwój. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyczyni się do kolejnych sukcesów klubu i da mnóstwo pozytywnych emocji tysiącom kibiców siatkówki w całym kraju – mówi Justyna Moritz, zastępca Dyrektora Marketingu i Komunikacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Kilkuletni kontrakt z tak poważnym sponsorem, to ogromny komfort w kontekście stawiania sobie kolejnych, ambitnych celów.

– Przedłużenie współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną na tak długi okres to dla nas ogromny powód do dumy, ale przede wszystkim dowód na to, że nasza wspólna praca przynosi realne efekty. Ostatnie sezony pokazały, że stworzyliśmy stabilny, profesjonalny i godny zaufania projekt, który potrafi łączyć najwyższy poziom sportowy z doskonałą ekspozycją marki naszego Partnera. Czteroletnia umowa daje nam bezcenną stabilizację i przestrzeń do długofalowego planowania. To wyraźny sygnał dla rynku oraz naszych obecnych i przyszłych partnerów, że warto w nas inwestować, ponieważ w pełni wywiązujemy się ze wszystkich zobowiązań sportowych i sponsoringowych. Jesteśmy dumni z otrzymanego zaufania. Naszym celem jest konsekwentne budowanie marki, która będzie przyciągać do Warszawy najlepszych siatkarzy świata. Dzięki wsparciu nasz klub umacnia swoją pozycję sportową, ale również konsekwentnie rozwija strukturę organizacyjną i marketingową. Dziękujemy władzom PGE Polskiej Grupy Energetycznej za zaufanie. Razem chcemy dalej budować wielką siatkówkę w stolicy i godnie reprezentować Polskę na europejskich parkietach – podkreśla Piotr Gacek, Prezes Zarządu PGE Projektu Warszawa.

Dodajmy, że PGE Projekt w ostatnich trzech sezonach ligowych za każdym razem kończył z brązowym medalem. W finale Tauron Ligi (wówczas PlusLigi) Warszawianie po raz ostatni byli w sezonie 2018/19. Wówczas skończyło się na srebrnych krążkach.

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