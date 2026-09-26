Co za słowa o polskich siatkarzach! „Wielka inspiracja dla młodego pokolenia”

Zespół kierowany przez trenera Nikolę Grbicia po raz kolejny osiągnął wielki sukces w postaci awansu do finału mistrzostw Europy. Polacy właściwie na każdej możliwej imprezie udowadniają, że nie schodzą poniżej pewnego poziomu. A ten jest tak właściwie najwyższy z możliwych. Spoglądając choćby na fakt, że polska drużyna, to zdecydowany lider rankingu światowego FIVB.

Jakub Rutnicki o znaczeniu polskich siatkarzy. Padły ważne słowa

W Mediolanie podczas finału ME 2026, w którym Polacy o tytuł grają z Francją, jest obecny Jakub Rutnicki. Minister sportu i turystyki stanął przed kamerą Polsatu Sport i mocno podkreślił, jak ważna w Polsce jest siatkówka. Co więcej, jak cenna jest drużyna siatkarzy, która jest wzorem do naśladowania i inspiracją dla młodych pokoleń.

– To jest najlepsza reklama. Nasi siatkarze są wielkim natchnieniem dla naszego młodego pokolenia. Wiem coś o tym, bo mój syn też trenuje siatkówkę. I to jest coś niesamowitego. To jest to, że cała drużyna, reprezentacja Polski siatkarzy, to jest wielka marka. I wielka inspiracja dla całego młodego pokolenia. Tak panowie trzymać i tak właśnie, o to chodzi. Żeby nasze dzieciaki marzyły, że jeżeli będą ciężko trenować, też mogą być tutaj. Też mogą za chwileczkę wysłuchać „Mazurka Dąbrowskiego”. To jest bardzo ważne. Przywracamy modę na sport i nasza reprezentacja siatkarzy, jest tego najlepszą reklamą – powiedział Rutnicki, wskazując na boisko, na którym rozgrzewali się przed meczem polscy mistrzowie Europy (2023).

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać finał Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Finał ME 2026 Polska – Francja w sobotę (tj. 26 września), początek od godziny 21:00.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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