Nikola Grbić nie krył wzruszenia po finale. „Czasami jestem kibicem”

Polska – Francja 3:1 w finale mistrzostw Europy siatkarzy! To z pewnością najważniejsza informacja płynąca z turnieju, którego decydujące rozstrzygnięcia zapadły w Mediolanie. Polacy tym samym obronili tytuł, który zdobyli w 2023 roku.

Nikola Grbić po zwycięstwie w ME 2026. Trener Polaków z pięknymi słowami

Oprócz wygranej drużyny nie brakowało tradycyjnych wyróżnień indywidualnych. Nagrodę dla najlepszego trenera turnieju otrzymał Nikola Grbić. Serbski selekcjoner Polaków nie ukrywał, że jest pod ogromnym wrażeniem tego, co dzieje się w Polsce, jeśli mowa o siatkówce. A w szczególności, czego dokonują jego podopieczni.

– Czasami jestem kibicem, bo naprawdę moi zawodnicy robią rzeczy, które są niesamowite. Muszę im przekazać wielkie gratulacje za to, co zrobili na parkiecie, jakie mają podejście, mentalność, jak są profesjonalni. Naprawdę jestem dumny, że mogę być trenerem tego zespołu [...] Jest czterech, może pięciu zawodników, którzy są w gronie najlepszych na świecie i nie ma ich w naszym zespole. Polska ma dużo świetnych siatkarzy. To jest ogromna praca, dobry system, federacja, która sumiennie pracuje. Nie boję się o przyszłość polskiej siatkówki – powiedział trener Polaków po sukcesie.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy trzykrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 i w tym najnowszym wydaniu – w 2026 roku.

Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Poprzedni turniej (2023), czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona. Co ciekawe, przyjmujący reprezentacji Polski powtórzył to osiągnięcie, zgarniając statuetkę również w Mediolanie, po ograniu 3:1 Francuzów.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 12 medali. Złote krążki są już trzy (2009, 2023, 2026), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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