Najważniejsza nagroda dla reprezentacji Polski. Nie wszyscy o tym wiedzą!
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Siatkówka

Najważniejsza nagroda dla reprezentacji Polski. Nie wszyscy o tym wiedzą!

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Reprezentacja Polski siatkarzy
Reprezentacja Polski siatkarzy Źródło: CEV
Mistrzostwo Europy zdobyte przez polskich siatkarzy ma dodatkowy, bardzo ważny element. Polacy wywalczyli tym samym kwalifikację na igrzyska olimpijskie!

To była prawdziwa bitwa ze szczęśliwym zakończeniem. Polscy siatkarze sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Wygrana z Francją (3:1), z kapitalnym setem otwarcia, to było coś absolutnie wyjątkowego. I to pod wieloma względami.

Mistrzowie Europy jadą na igrzyska olimpijskie! Są bilety do Los Angeles

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) po wielu latach kontrowersji, poszła po rozum do głowy, w kontekście kwalifikacji olimpijskich. Warto przypomnieć rok 2023, w którym Polacy – choć zdobyli mistrzostwo Europy – musieli jeszcze walczyć o przepustkę na turniej do Paryża (2024) w zmaganiach w Chinach.

Tym razem zdecydowano, że mistrzowie swoich kontynentów będą mieć zapewniony udział w turnieju olimpijskim w Los Angeles (2028). Polacy mogą zatem świętować podwójnie. Z jednej strony, to ogromny sukces być drugi raz z rzędu najlepszym zespołem Starego Kontynentu. A z drugiej, można również spokojnie i konsekwentnie planować sezon 2028, z udziałem na igrzyskach. Gdzie Polska pojedzie w roli wicemistrza olimpijskiego, ale z apetytami na złoto – to nie ulega wątpliwości.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy trzykrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 i w tym najnowszym wydaniu – w 2026 roku.

Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Poprzedni turniej (2023), czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona. Co ciekawe, przyjmujący reprezentacji Polski powtórzył to osiągnięcie, zgarniając statuetkę również w Mediolanie, po ograniu 3:1 Francuzów.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 12 medali. Złote krążki są już trzy (2009, 2023, 2026), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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Źródło: WPROST.pl / YouTube / European Volleyball