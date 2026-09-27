Najważniejsza nagroda dla reprezentacji Polski. Nie wszyscy o tym wiedzą!

To była prawdziwa bitwa ze szczęśliwym zakończeniem. Polscy siatkarze sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Wygrana z Francją (3:1), z kapitalnym setem otwarcia, to było coś absolutnie wyjątkowego. I to pod wieloma względami.

Mistrzowie Europy jadą na igrzyska olimpijskie! Są bilety do Los Angeles

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) po wielu latach kontrowersji, poszła po rozum do głowy, w kontekście kwalifikacji olimpijskich. Warto przypomnieć rok 2023, w którym Polacy – choć zdobyli mistrzostwo Europy – musieli jeszcze walczyć o przepustkę na turniej do Paryża (2024) w zmaganiach w Chinach.

Tym razem zdecydowano, że mistrzowie swoich kontynentów będą mieć zapewniony udział w turnieju olimpijskim w Los Angeles (2028). Polacy mogą zatem świętować podwójnie. Z jednej strony, to ogromny sukces być drugi raz z rzędu najlepszym zespołem Starego Kontynentu. A z drugiej, można również spokojnie i konsekwentnie planować sezon 2028, z udziałem na igrzyskach. Gdzie Polska pojedzie w roli wicemistrza olimpijskiego, ale z apetytami na złoto – to nie ulega wątpliwości.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy trzykrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 i w tym najnowszym wydaniu – w 2026 roku.

Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Poprzedni turniej (2023), czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona. Co ciekawe, przyjmujący reprezentacji Polski powtórzył to osiągnięcie, zgarniając statuetkę również w Mediolanie, po ograniu 3:1 Francuzów.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 12 medali. Złote krążki są już trzy (2009, 2023, 2026), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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