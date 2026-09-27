Wilfredo Leon ze szczególną dedykacją. To pokazuje skalę sukcesu Polaków

Tylko jeden zawodnik w historii siatkarskich ME może się pochwalić dwiema nagrodami z rzędu, jeśli mowa o wyróżnieniach MVP turnieju. Co ciekawe, w sobotnim (tj. 25 września) finale był... po drugiej stronie siatki, patrząc z perspektywy reprezentacji Polski.

To Andrea Giani, obecnie trener reprezentacji Francji, a na co dzień ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Włoch dwukrotnie był wyróżniany nagrodą MVP, podczas turniejów w 1993 i 1995 roku. Co ciekawe, Giani był trzykrotnym laureatem tego lauru. Włoch dostał również nagrodę w 1999 roku.

Wilfredo Leon MVP turnieju ME 2026. Szczególna dedykacja siatkarza

Swoją drugą statuetkę za ME dołożył za to Wilfredo Leon. Reprezentant Polski kolejny raz był ważnym punktem drużyny trenera Nikoli Grbicia. Co prawda zarówno półfinał, jak i finał – na boisku kończył za niego Kamil Semeniuk – ale wartość Leona jest nieoceniona.

Dodajmy, że indywidualne nagrody otrzymali również: Bartłomiej Lemański (najlepszy środkowy), Szymon Jakubiszak (również najlepszy środkowy) i Jakub Popiwczak (najlepszy libero). Leon dodatkowo, poza nagrodą MVP, został też uznany za jednego z dwóch najlepszych przyjmujących.

Po wygranej w finale nad Francją (3:1) MVP turnieju zabrał głos m.in. przed kamerą TVP Sport, w rozmowie z Sarą Kalisz. Leon nie ukrywał, że miał swoje problemy zdrowotne w trakcie turnieju, ale ostatecznie najważniejsze było to, że zespół wygrał. A on mógł podzielić się szczególną dedykacją dla swojej żony – Małgorzaty Leon.

– Nie tylko kolano. Jestem bardzo zadowolony, że żona pozwala mi tu być, robić swoje. Jej jest ciężko. Zostaje sama z czwórką dzieci, dwoma kotami i psem, ale daje radę. Kochanie, ten medal jest dla ciebie. Wiedziałaś doskonale, w jakiej formie byłem i ile walczyłem – powiedział Wilfredo Leon.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy trzykrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 i w tym najnowszym wydaniu – w 2026 roku.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 12 medali. Złote krążki są już trzy (2009, 2023, 2026), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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