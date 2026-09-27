Novak Djoković z uznaniem o Nikoli Grbiciu. Gwiazdor dostrzegł sukces Polski

Serb rozpoczął pracę z kadrą Polski na początku 2022 roku. Od tego czasu konsekwentnie, miesiąc po miesiącu, a następnie sezon po sezonie – realizowany był plan, który koniec końców zawsze dawał i daje medale. Nikola Grbić właśnie z polskimi siatkarzami osiąga największe sukcesy w swojej trenerskiej karierze.

Novak Djoković z uznaniem o Nikoli Grbiciu. Dostrzegł sukcesy z Polską

Rewelacyjne wyniki, które serbski selekcjoner reprezentacji Polski osiąga, są zauważane również poza naszymi granicami. Bez wątpienia trenera Grbicia w przyszłości u siebie chcieliby widzieć sami Serbowie. Po latach, w których serbska, czy wcześniej jugosłowiańska siatkówka, była jedną z najmocniejszych w Europie i na świecie, nic już nie zostało.

Inna sprawa, że sam Grbić m.in. ze swoim bratem, tworzyli wówczas jeszcze jako zawodnicy, siłę reprezentacji. Kto wie, może w przyszłości obecny trener Polaków zdecyduje się na powrót do ojczyzny, również zawodowo.

Jeden z najsłynniejszych rodaków Grbicia, spoglądając na scenę sportową, z uznaniem dostrzega pracę wykonywaną przez siatkarskiego trenera. Mowa o Novaku Djokovicu, legendzie tenisa. Wielki mistrz zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis, gratulując trenerowi Polaków – a przede wszystkim swojemu rodakowi – tak spektakularnych sukcesów.





Polska siatkówka ma z pewnością sporo szczęścia, że taki fachowiec pracuje w naszym kraju. Co więcej, nie ukrywa, że świetnie czuje się w Polsce. Przykład? Serb na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów coraz swobodniej radzi sobie w języku polskim, udzielając wywiadów, wypowiadając się publicznie – pozytywnie przesiąkając Polską i jej realiami.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy trzykrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 i w tym najnowszym wydaniu – w 2026 roku.

Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Poprzedni turniej (2023), czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona. Co ciekawe, przyjmujący reprezentacji Polski powtórzył to osiągnięcie, zgarniając statuetkę również w Mediolanie, po ograniu 3:1 Francuzów.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 12 medali. Złote krążki są już trzy (2009, 2023, 2026), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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