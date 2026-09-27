Tak Rosjanie zareagowali na złoto Polaków. Wilfredo Leon w centrum uwagi

O tym, że w siatkówce Rosja będzie miała ponownie swoje miejsce, niestety wiadomo już od pewnego czasu.

Niestety, bo na terenie Ukrainy ciągle giną ludzie, trwa wojna, a dodatkowo ze strony rosyjskiej trwają również różnego rodzaju ataki hybrydowe – wobec innych krajów Starego Kontynentu. Pomysły ze strony światowej federacji (FIVB) oraz, jak się okazało, europejskiej (CEV), spotkały się z ostrą reakcją sprzeciwu od Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Rosjanie o złotym medalu ME 2026 dla Polski. Słowa o Wilfredo Leonie

Na portalu sport-express.ru nie zabrakło tekstu o wydarzeniach z medalowej soboty (tj. 26 września) w Mediolanie. Przypomnijmy, że Polacy wygrali z Francuzami (3:1), a wielką sensację sprawiła reprezentacja Finlandii, zdobywając pierwszy medal w swojej historii startów na ME. Finowie ograli Słoweńców w meczu o brąz.

Rosyjski portal zwrócił uwagę na to, że polska drużyna jest pierwszą od 2005 roku, która zdobyła dwa złote medale z rzędu. Ostatnio takiej sztuki dokonali Włosi, w edycjach 2003 i właśnie 2005. Dodatkowo doceniono występ Wilfredo Leona.

„Po tegorocznym Euro do drużyny turnieju trafiło kilku mistrzów. Leon, znany rosyjskim kibicom z czasów gry w Zenicie Kazań, został wybrany MVP i jednym z najlepszych skrzydłowych w wieku 33 lat. Jakub Popiwczak został uznany za najlepszego libero, a Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak za najlepszych środkowych. Grbić zdobył nagrodę dla najlepszego trenera” – czytamy w tekście na rosyjskim portalu.

Dodatkowo podkreślono, że w męskiej siatkówce reprezentacyjnej od dekady nie ma dominatora. Zespołu, który rzeczywiście mógłby być zespołem, który jest murowanym faworytem kolejnych imprez. Podkreślono również, że choć na ME 2026 zabrakło Rosjan, to europejskie władze siatkarskie (CEV) dopuściły już do grania młodzieżowe reprezentacje w międzynarodowych turniejach.

Nie zabrakło również akapitu dedykowanego... mistrzostwom świata w Polsce, które w 2027 roku będą najważniejszą reprezentacyjną imprezą.

„Na szczeblu FIVB, rosyjskie reprezentacje mężczyzn i kobiet zostały włączone do Ligi Narodów 2027. W tym celu liczba uczestników turnieju zostanie zwiększona z 18 do 19 na jeden sezon. Mistrzostwa Świata Mężczyzn 2027 to inna sytuacja. Federacja Rosyjska powiadomiła FIVB o dobrowolnym wycofaniu się z turnieju. Wcześniej plany przywrócenia Rosji do organizacji wywołały protesty Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jego prezes, Sebastian Świderski, stwierdził, że biorąc pod uwagę obecne przepisy i stanowisko rządu, organizacja meczów reprezentacji Rosji w Polsce jest niemożliwa. Ostateczna decyzja w sprawie udziału Rosji w Mistrzostwach Świata Kobiet 2027 nie została jeszcze podjęta” – czytamy w tekście.

Pod tym względem zapewne niewiele ulegnie zmianie. CEV dało jednak zielone światło m.in. na powrót do klubowych rozgrywek rosyjskich drużyn. Można się zatem spodziewać, że i tu może dojść do sporego zamieszania względem rywalizacji polsko-rosyjskiej czy rosyjsko-ukraińskiej. Szans na takie mecze, wydaje się, że nie ma obecnie żadnych.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy trzykrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 i w tym najnowszym wydaniu – w 2026 roku.

Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Poprzedni turniej (2023), czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona. Co ciekawe, przyjmujący reprezentacji Polski powtórzył to osiągnięcie, zgarniając statuetkę również w Mediolanie, po ograniu 3:1 Francuzów.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 12 medali. Złote krążki są już trzy (2009, 2023, 2026), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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