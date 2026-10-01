Tomasz Fornal ujawnił największą tajemnicę! Wymowna reakcja Nikoli Grbica

Mistrzowski, bo traktujący bezpośrednio o złotym finiszu siatkarskiej reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Polacy obronili tytuł zdobyty w 2023 roku, wygrywając w finale z mistrzami olimpijskimi (2024) Francuzami.

Polska zwyciężyła 3:1, a MVP turnieju został wybrany Wilfredo Leon. Wśród wyróżnionych do tzw. drużyny marzeń, zostali również: Jakub Popiwczak (libero), Bartłomiej Lemański (środkowy), Szymon Jakubiszak (środkowy) i ponownie Leon (przyjmujący).

Tomasz Fornal o najważniejszym momencie finału ME! Wszystko jest już jasne

Warto przypomnieć, że w trakcie finału doszło do niesamowicie elektryzującej końcówki pierwszego seta. Co ciekawe, Francuzi wygrali partię, ale za sprawą wideoweryfikacji, ostatecznie oba zespoły wróciły do gry. Siatki dotknął bowiem jeden z blokujących Trójkolorowych. O tej sprawie pisaliśmy zresztą szerzej na łamach WPROST.

Początkowo wydawało się, że błąd Francuzów dostrzegł Marcin Nowakowski, czyli asystent Nikoli Grbcia. Okazuje się jednak, że pierwszym był Tomasz Fornal. O czym sam zainteresowany powiedział, co można znaleźć w najnowszym odcinku jego vloga.

Do obejrzenia całości zresztą gorąco zachęcamy, bo Fornal w swoim stylu pokazuje życie reprezentacji Polski od środka.

– Przepraszam, ale ja tu chcę naprostować jedną sytuację, dzień dobry. Bo jest narracja wszystkich, że to Marcin Nowakowski, a to nie jest prawda. To ja zauważyłem! Narzekacie ludzie na mój challenge, że rzadko trafiam – z uśmiechem rozpoczął przyjmujący reprezentacji.

– To jest prawda – uzupełnił Nikola Grbić, wywołując sporo śmiechu na sali, podczas spotkania.

– Moja skuteczność nie jest duża, ale jak już trafiam, to w takich właśnie momentach – skwitował Fornal.

Trzeba przyznać, że cała sytuacja i komentarz, zarówno Fornala, jak i trenera Grbicia – bezbłędne!

Cały odcinek do zobaczenia poniżej:

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy trzykrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 i w tym najnowszym wydaniu – w 2026 roku.

Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Poprzedni turniej (2023), czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona. Co ciekawe, przyjmujący reprezentacji Polski powtórzył to osiągnięcie, zgarniając statuetkę również w Mediolanie, po ograniu 3:1 Francuzów.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 12 medali. Złote krążki są już trzy (2009, 2023, 2026), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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