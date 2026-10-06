Zdradził sposób na wygrywanie Polaków. „To jest niesamowity atut”

Jaki jest klucz do wygrania polskich siatkarzy? Elementów z pewnością jest co najmniej kilka. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie trener Nikola Grbić ma naprawdę dobrze zbudowany zespół. Postaci, które przewijają się w drużynie narodowej, są z sezonu na sezon coraz bardziej doświadczone.

Nie brakuje jednak tych, którzy dołączając do bardziej ogranych kadrowo kolegów, wchodzą na wysoki poziom, dobrze wkomponowując się w zespół.

Jaki jest klucz do sukcesu polskich siatkarzy? Wiemy już wszystko!

Ciekawych odpowiedzi na pytania dotyczące reprezentacji Polski, postawione przez Jakuba Bednaruka w cyklu „Okiem Diabła”, udzielił Marcin Nowakowski. Czyli asystent w sztabie kierowanym przez Nikolę Grbicia.

Dlaczego reprezentacja Polski siatkarzy tak zdominowała sezon 2026?

– Od lat naszymi cechami charakterystycznymi jest dobry atak i blok, a przez większość lat też zagrywka. W tym sezonie poprawiliśmy grę w obronie i w fazie break-point osiągnęliśmy liczby bardzo zbliżone do tych z 2023 roku, gdzie imponowaliśmy w systemie blok-obrona. Ale języczkiem u wagi jest poziom w ataku, na jaki weszliśmy zwłaszcza na tych mistrzostwach Europy. Od zespołów topowych oczekuje się ponad 50% w tym elemencie, a my mieliśmy 58% skuteczności. To do tej pory jeszcze nigdy się nie zdarzyło. Natomiast myślę, że nie należy patrzeć tylko na liczby. Mamy zespół niesamowicie doświadczony nie stricte w kontekście wieku. Istotne jest to, że jest on wysycony graczami, którzy rozegrali już w swojej karierze ogromną liczbę meczów o najwyższą stawkę, a w dodatku dużą ich liczbę wygrali. Oni wiedzą, jak się zachować w sytuacji stresu i te spotkania są dla nich już czymś naturalnym. To jest niesamowity atut, właśnie siła charakteru i doświadczenia oraz oczywiście osławiona już głębia składu i możliwość rotowania zawodnikami bez utraty jakości gry drużyny. Są to wartości niemierzalne, ale one często robią różnicę w kluczowym momencie turnieju czy też spotkania – ocenił Nowakowski.

Dodajmy, że Polacy to obecnie: wicemistrzowie olimpijscy (2024), dwukrotni z rzędu mistrzowie Europy (2023 i 2026), dwukrotni zwycięzcy Ligi Narodów (2025 i 2026) oraz niezagrożeni liderzy rankingu światowego FIVB.

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