Koszmarne wieści ze świata sportu. Śmierć mistrzyni Europy w siatkówce

Stefania Corna w swojej karierze była nie tylko juniorską reprezentantką, ale dotarła również na poziom gry w seniorskiej reprezentacji Włoch. Dodatkowo klubowo występowała w wielu miejscach, choć w głównej mierze mowa o punktach na Półwyspie Apenińskim.

„Corna grała w Mediolanie, Castelmaggiore, Parmie i Scandicci, a jej ostatnie doświadczenie siatkarskie sięga 2017 roku, kiedy grała w Cutrofiano. W swojej karierze Corna zdobyła dwa tytuły mistrzyni Europy juniorek w 2006 i 2008 roku, a także zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji na turnieju Montreux Volley Masters 7 czerwca 2011 roku (Włochy-Kuba 1:3). Zaczynała w sektorze młodzieżowym w Bergamo, a następnie dołączyła do reprezentacji Club Italia w sezonach 2005/06 i 2006/07. W następnym roku, z Foppapedrettim, zdobyła Puchar Włoch i dotarła do półfinału play-offów w mistrzostwach. Po zwycięstwie w lidze A1 z Giaveno w sezonie 2011/12, siatkarka przeniosła się do Pomì Casalmaggiore, gdzie zdobywała doświadczenie w zespołach Montichiari i Scandicci, po czym przeniosła się do Szwajcarii, by grać w Kanti Schaffhausen” – czytamy w tekście „Corriere della Sera”.

Stefania Corna nie żyje! Siatkarka zmarła po długiej chorobie

Od kilku lat rozgrywająca pochodząca z Bergamo, nie pojawiała się już jednak na siatkarskich boiskach, przedwcześnie kończąc swoją karierę. Zawodową drogę siatkarską Corna zakończyła dokładnie w 2017 roku.

Włoszka po zakończeniu profesjonalnego grania w siatkówkę była m.in. nauczycielką języka angielskiego w miejscowej szkole podstawowej. Prywatnie była żoną kubańskiego siatkarza Alejandro Rizo Gonzaleza.

Jak informują włoskie media, Stefania Corna zmarła po długiej walce z chorobą. Włoszka miała zaledwie 35 lat. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek (tj. 9 października) w Boltiere, gdzie mieszkała, w kościele San Giorgio Martire.

Czytaj też:

Mistrz świata zakochał się w Polsce. „Od razu mi się to podoba” Czytaj też:

Polsko-ukraiński klub z apelem do kibiców. Odpowiedź na przerażający hejt