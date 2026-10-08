Tomasz Fornal ma nowy klub! Gwiazda reprezentacji Polski nie zwalnia tempa

Tauron Liga latem 2026 roku obfitowała w wiele ciekawych ruchów na rynku transferowym. Jak to zazwyczaj bywa, w przypadku siatkarskich realiów, wiele z nich zostało już dużo wcześniej opisanych – jeszcze zanim doszło do oficjalnych potwierdzeń ze strony samych zainteresowanych.

Tak było choćby w przypadku Tomasza Fornala. Polak oficjalnie wrócił z ligi tureckiej do krajowych rozgrywek w ojczyźnie, a został zakontraktowany przez Aluron CMC Wartę Zawiercie. Czyli aktualnych mistrzów Polski oraz finalistów Ligi Mistrzów (już dwa sezony z rzędu).

Tomasz Fornal oficjalnie w nowym klubie. Jurajscy Rycerze sięgną po złoto?

Mistrzowie Polski w środę (tj. 7 października) zaprezentowali się przed swoimi kibicami w Zawierciu. Jurajscy Rycerze pokonali w towarzyskim meczu turecki Spor Toto Spor Kulübü 3:1, a MVP meczu wybrany został Bartosz Kwolek.

– Na pewno mamy dużo jakości. Dość znacząco wzmocniliśmy zespół w porównaniu do zeszłego sezonu. Trzeba czekać. My czekamy i wszyscy czekają, żeby zaprezentować się już w pełnej krasie i podążać wyznaczoną ścieżką – przyznał najlepszy zawodnik sparingu z tureckim rywalem.

Wracając do samego Fornala, ten pojawił się na boisku na dwie partie, trzecią i czwartą. Nie ulega wątpliwości, że na barkach siatkarzy z najlepszych reprezentacji na świecie, spoczywa spory ciężar oczekiwań i mocno napięty terminarz. Dość napisać, że dokładnie 26 września Polacy wygrywali w Mediolanie mecz finałowy z Francuzami (3:1). A już 7 października Fornal pojawił się na boisku w nowych barwach, zostając Jurajskim Rycerzem.

Początek ligowych rozgrywek już 16 października. Mistrzowie Polski zagrają na inaugurację z beniaminkiem, GKS Katowice. Mecz odbędzie się na terenie niedawnego pierwszoligowca.

A już w najbliższy weekend kolejny sprawdzian przed m.in. mistrzami Polski. W dolnośląskim Wałbrzychu odbędzie się międzynarodowy turniej charytatywny LOTTO Giganci Siatkówki. Oprócz Jurajskich Rycerzy w turnieju wezmą udział Energa Trefl Gdańsk, Halkbank Ankara i Spor Toto Spor Kulübü, z którym zespół trenera Michała Winiarskiego rywalizował w Zawierciu.

W półfinale turnieju w Wałbrzychu Zawiercianie zagrają jednak z Halkbankiem Ankara. Zmagania na Dolnym Śląsku zaplanowano na piątek i sobotę (tj. 9-10 października). Wszystkie mecze turniejowe będą pokazywane na antenie TVP Sport.

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