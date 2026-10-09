Tomasz Fornal zwrócił się z prośbą. To może wywołać spore zamieszanie

Sprawa nie dotyczy jednak tego, co dzieje się w szeregach zespołu prowadzonego przez trenera Michała Winiarskiego. Tomasz Fornal jeszcze do niedawna był zajęty w głównej mierze tym, co działo się w reprezentacji Polski.

Dość napisać, że 26 września siatkarz rozgrywał finałowy mecz mistrzostw Europy, wygrany przez Polaków 3:1 z Francuzami.

Tomasz Fornal z krótkim apelem. Tak reagują ludzie z klasą!

Właśnie w kontekście reprezentacyjnej rzeczywistości, przyjmujący zabrał głos w trakcie jednego z wywiadów. Fornal nie ukrywał, że polscy siatkarze cały czas przede wszystkim... muszą, będąc faworytami praktycznie każdego kolejnego turnieju.

Czasy, w których to Polacy mogli atakować z drugiego szeregu konkurencję, już dawno odeszły w zapomnienie.

– Fajnie by było. Ostatnio byłem underdogiem... z siedem lat temu, jak grałem w Radomiu, czy przez pierwsze dwa lata w Jastrzębiu, czyli dawno temu. A tak to zawsze jesteśmy faworytem. Jak od tylu lat przywozisz zawsze medale, to wszyscy cię mają w roli faworyta [...] Trzeba oddać to trenerowi, że mocno trzyma nas przy ziemi. Dobrze nas temperuje, mnie też, bo nie jestem łatwym zawodnikiem do prowadzenia. Pod względem samego funkcjonowania, to bardzo dobrze podchodzi. Wiadomo, że jesteśmy czasem zmęczeni wymaganiami, ale z jakiegoś powodu to robi i to działa – przyznał Fornal, cytowany przez Sport.pl z rozmowy z youtuberem OjWojtkiem.

Ostatecznie jednak tytuł newsa na portalu: Fornal zmęczony rolą faworyta. „Jak od tylu lat przywozisz medale.”.. – nie przypadł do gustu siatkarzowi, który postanowił skomentować to za pośrednictwem Instagrama.

„Drogie media proszę słuchać moich wypowiedzi ze zrozumieniem, pozdro” – krótko skwitował reprezentant Polski.





Przypomnijmy, że Fornal wrócił do polskiej ligi po rocznej przerwie na występy w Turcji. Siatkarz zmienił jednak otoczenie. Wyjeżdżał bowiem z Jastrzębia-Zdroju, a przyjechał do Zawiercia. Gdzie cele na nadchodzący sezon z pewnością będą najwyższe z możliwych, od wygrania Tauron Ligi, poprzez krajowe puchary (Superpuchar i Puchar Polski), kończąc Klubowych Mistrzostwach Świata czy prestiżowej Lidze Mistrzów.

Siatkarz pochodzący z Krakowa jest jednak przygotowany na grę pod tak dużą presją wyniku, co można... wywnioskować z fragmentu rozmowy, niekoniecznie dobrze wykorzystanego względem wspomnianego, niefortunnego tytułu.

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