Urodziny Kamila Stocha. Jeden z najwybitniejszych skoczków kończy 34 lata

Wydawało się, że po erze „małyszomanii” przyjdzie polskim kibicom czekać wiele lat na kolejnego, wybitnego Biało-Czerwonego skoczka. Tymczasem do głosu doszedł skromny góral z Zębu, Kamil Stoch, który wygrał w tej dyscyplinie prawie wszystko co jest do osiągnięcia.

Debiut i pierwsze sukcesy

Kamil Stoch zadebiutował w Pucharze Świata 17 stycznia 2004 roku w Zakopanem. Polski skoczek zajął wtedy 49. miejsce. Pierwsze punkty zdobył ponad rok poźniej, podczas konkursu w Pragelato, 11 lutego 2005 roku. Stoch po raz pierwszy wygrał zawody Pucharu Świata dopiero w 2011 roku. To zwycięstwo rozpoczęło pasmo indywidualnych i drużynowych sukcesów polskiego skoczka na arenie międzynarodowej.

28 lutego 2013 roku to Mistrzostwa Świata na dużej skoczni w Val di Fiemme i pierwsze złoto, dla Stocha na tak prestiżowej imprezie. Rok później polski skoczek zdobył dwa złote medale olimpijskie, a na koniec sezonu odebrał pierwszą Kryształową Kulę, za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Podsumowanie osiągnięć Stocha

Do tej pory, podczas całej kariery, Stoch wygrał aż 39 konkursów indywidualnych Pucharu Świata, a na podium tych rozgrywek stawał ogólnie 79 razy. Polski skoczek jest dodatkowo trzykrotnym złotym medalistą olimpijskim, mistrzem świata indywidualnie (2013) i w drużynie (2014), trzykrotnym triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni i dwukrotnym zwycięzcą Kryształowej Kuli. Ten wybitny sportowiec wygrywał również cykle: Willingen Six (2018), Raw Air (2018, 2020) i Planica Seven (2018). Nie da się ukryć więc, że urodziny obchodzi jeden z najwybitniejszych skoczków w historii tej dyscypliny.

Czytaj też:

Siatkarska Liga Narodów bez Mazurka Dąbrowskiego. Kontrowersyjna decyzja organizatorów