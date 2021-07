Stoch znów zachwycił, Hula miał pecha. Jak wypadli Polacy w kwalifikacjach do Letniego Grand Prix?

Mimo że lato nie jest porą roku, która kojarzy się ze skokami narciarskimi, nie przeszkodziło to Kamilowi Stochowi w odniesieniu kolejnego, małego sukcesu. Wygrał on bowiem kwalifikacje do konkursu Grand Prix na skoczni w Wiśle-Malince.