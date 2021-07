Skoki bez Kamila Stocha. Zawodnik nie weźmie udziału w Letniej GP. Wszystko przez kontuzję

Choć Kamil Stoch był najlepszy w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle-Malince, to w samym konkursie się nie pojawi. Wszystko przez kontuzję – opuchnięty staw skokowy.

Kamil Stoch publikuje zdjęcie swojej kontuzji

Informację o sytuacji zdrowotnej Kamila Stocha jako pierwszy podał serwis skaczemy.pl. Później informację tę potwierdził również sam zawodnik. We wpisie na Facebooku zamieścił zdjęcie, na którym widzimy jego zapuchniętą nogę. „Serce mi pęka, bo jestem w hotelu, a kibice na skoczni” – napisał. „Niestety, rano obudziłem się z niespodzianką, opuchlizną. Przez kilka godzin walczyliśmy, żeby zmniejszyć obrzęk, ale się nie udało” – dodał.

Kwalifikacje do sobotniego konkursu przebrnęło, oprócz Stocha, jeszcze 11 Polaków – czyli wszyscy, którzy zostali zgłoszeni do zawodów. Jakub Wolny i Dawid Kubacki znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Do konkursu zakwalifikowali się również Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Stefan Hula, Andrzej Stękała, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch i Jarosław Krzak.

