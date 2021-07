Wolny wygrywa Letnie GP w skokach narciarskich. Na podium jeszcze jeden Polak

Sezon letni w skokach narciarskich nie należy do tej prestiżowej części roku. Zawody Letniego GP są elementem przygotowawczym do dobrych występów w zimie, nie znaczy to jednak, że zwycięstwo w pojedynczym konkursie, czy całym cyklu nie jest żadnym sukcesem.

Dwóch Polaków na podium Letniego GP

Sobotni konkurs Letniego GP został wygrany przez Jakuba Wolnego, który po pierwszej połowie zajmował trzecie miejsce. Polak pokonał ostatecznie prowadzącego przed drugą serią skoków Jana Hoerla. Na trzecim miejscu zakończył zmagania Dawid Kubacki. Inni Polacy zaprezentowali się w następujący sposób: 13. Piotr Żyła; 15. Stefan Hula; 17. Paweł Wąsek; 20. Aleksander Zniszczoł; 21. Maciej Kot i 22. Andrzej Stękała.

Zwycięstwo Wolnego jest jego pierwszym w karierze. Zawodnik jest szóstym reprezentantem Polski, który został liderem cyklu Letniego Grand Prix.

Kamil Stoch - wielki nieobecny

W zawodach nie wziął udziału zwycięzca kwalifikacji Kamil Stoch. Reprezentant Polski nie mógł wystąpić w konkursie, ponieważ obudził się on z opuchniętym stawem skokowym. „Niestety rano obudziłem się z niespodzianką, opuchlizną. Przez kilka godzin walczyliśmy żeby zmniejszyć obrzęk, ale się nie udało” - napisał na Facebook'u skoczek.

