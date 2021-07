Problemy zdrowotne Kamila Stocha nie ustępują. „Obrzęk nie do końca zszedł”

Kamil Stoch wygrał piątkowe kwalifikacje do weekendowych konkursów Letniego GP w Wiśle. Zawodnik jednak nie wziął ostatecznie w zawodach udziału, ponieważ w sobotę 17 lipca pojawił się u niego obrzęk stawu skokowego.

Kontuzja Kamila Stocha

Obrzęk stawu skokowego skocza jest wynikiem operacji, którą Kamil Stoch przeszedł wiosną. – Rozmawiałem z nim w niedzielę, obrzęk nie do końca zszedł ze stawu skokowego. W poniedziałek uda się do doktora, żeby przyjrzeć się sprawie. Wtedy zapadną kolejne decyzje – powiedział trener Michal Doleżal w rozmowie ze skijumping.pl. Wiadomo już, że polski skoczek narciarski nie wystąpi w kolejnym konkursie Letniego GP, który zostanie rozegrany 7 sierpnia we francuskim Courchevel.

We Francji nie będą skakać też Kubacki i Żyła

Wiadomo, że na konkurs do Francji nie pojadą także Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Ten drugi zmagał się w trakcie wiślańskich konkursów z problemami technicznymi. – Już w sobotę miał problemy z prędkościami. Piotr był w ten weekend dość sztywny, a do tego pojawiła się niestabilność w pozycji. Musieliśmy ją cofnąć, a po chwili przeszło to w drugą stronę. Trzeba znaleźć złoty środek, ale nie będzie z tym dużo roboty – stwierdził trener Doleżal. Do Courchevel pojadą Jakub Wolny Stefan Hula, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Maciej Kot oraz Andrzej Stękała.

