Konkursy skoków w Polsce tylko dla zaszczepionych kibiców? Zwrot akcji w sprawie decyzji PZN

Przypomnijmy, Polski Związek Narciarski poinformował w październiku, że na zawody Pucharu Świata w Wiśle (4-5 grudnia) i Zakopanem (15-16 stycznia) wyjdą tylko zaszczepieni kibice. O wyjaśnienie tej decyzji poprosiło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które wystosowało pismo do prezesa PZN Apoloniusza Tajnera.

Skargi kibiców na decyzję

Jak czytamy w piśmie, RPO zaczął otrzymywać skargi od kibiców. Rzecznik powołał się także na zapis Konstytucji mówiący, że ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności przewidzianych przez Konstytucję mogą być wprowadzane wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo lub porządek publiczny, a także ochronę zdrowia, moralności publicznej, środowiska czy praw i wolności innych osób.

Rzecznik zaznaczył także, że „umożliwienie udziału w danym wydarzeniu jedynie osobom zaszczepionym – lub ograniczenie dostęp osób niezaszczepionych – może prowadzić do naruszenia podstawowych praw i wolności obywateli”.

Niezaszczepieni kibice też obejrzą zawody

Co na PZN? Do odpowiedzi związku dotarli dziennikarze serwisu sportsinwinter.pl. W uzasadnieniu PZN przekazał, że jego decyzja była podyktowana względami ochrony zdrowia publicznego. Federacja powołała się również na rozporządzenie, w którym osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów zauważając, że nie istnieją mechanizmy prawne umożliwiające sprawdzenie, kto przyjął szczepionkę przeciw COVID-19.

Kolejnym argumentem przytaczanym przez związek była sytuacja w innych państwach europejskich, gdzie respektuje się paszporty covidowe. Jeśli takie zasady zostałyby przyjęte w Polsce, pojawiłby się problem ze zwróceniem biletów zakupionych przez osoby niezaszczepione – zauważył PZN.

Federacja kierowana przez Apoloniusza Tajnera jest jednak gotowa pójść na ustępstwa. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli, zdecydowano o wydzieleniu części obiektu w Wiśle i Zakopanem dla osób niezaszczepionych, które mogą nabyć bilet na zawody Pucharu Świata” – przekazano w piśmie cytowanym przez sportsinwinter.pl. Niezaszczepieni kibice będą mogli wejść do sektoru A8a

Czytaj też:

Skoki narciarskie. Znamy kadrę Polaków. To oni wystąpią w inauguracyjnym konkursie w Rosji