Dziś PŚ w Ruce. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Inauguracyjny weekend ze skokami narciarskimi nie należał do najlepszych w wykonaniu polskich zawodników. Co prawda w sobotę na skoczni w Niżnym Tagile 5. miejsce zajął Kamil Stoch, a 13. był Dawid Kubacki, ale do finałowej serii oprócz nich nie wszedł żaden z Biało-Czerwonych.

Zdecydowanie gorzej było dzień później. Do czołowej trzydziestki nie wszedł ani Stoch, ani Kubacki, a najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Piotr Żyła, który zmagania zakończył na 16. miejscu. W niedzielę jeden punkt wywalczył też trzydziesty w zawodach Andrzej Stękała.

Skoki narciarskie 2021/22. Sześciu Polaków powalczy o punkty podczas PŚ w Ruce

Piątkowe kwalifikacje przyniosły sporo emocji. Dla Biało-Czerwonych miały one słodko-gorzki smak. Z jednej strony do konkursu awansowało sześciu Polaków, z drugiej strony rezultaty naszych skoczków nie napawają optymizmem. Sensacyjnie do konkursu nie awansował wicelider PŚ i obrońca Kryształowej Kuli Halvor Egner Granerud, który po skoku na 111,5 metra zajął 53. miejsce. W piątkowych kwalifikacjach najlepszy był Ryoyu Kobayashi, który odleciał konkurencji lądując na 147. metrze.

W piątkowych zmaganiach najlepiej spisał się Kamil Stoch, któremu odległość 125,5 metra pozwoliła zakończyć rywalizację na 24 lokacie. Pół metra dalej od Stocha lądował Andrzej Stękała, ale po uwzględnieniu wszystkich przeliczników, uzyskał mniej punktów od kolegi z drużyny i kwalifikacje zakończył na 37. lokacie. Tuż za nim uplasował się Piotr Żyła. W sobotnim konkursie zobaczymy również Jakuba Wolnego (42. miejsce w kwalifikacjach), Dawida Kubackiego (48. miejsce w kwalifikacjach) i Aleksandra Zniszczoła (50. miejsce). Sztuka zakwalifikowania się do konkursu nie udała się Stefanowi Huli, który rywalizację zakończył na 52. lokacie.

Skoki narciarskie 2021/22 – transmisja online i w TV

Początek sobotniego konkursu zaplanowano na godzinę 16:30. Wcześniej, bo o 15:15 powinna rozpocząć się seria próbna.

Sobotnie zmagania będzie można obejrzeć na antenie Eurosport 1 i TVN. Transmisja rozpocznie się o godzinie 16:30. Na antenie TVN przed rozpoczęciem konkursu od godziny 16 będzie można śledzić studio, podczas którego eksperci podzielą się swoimi przemyśleniami na temat tegorocznego sezonu.

Konkurs PŚ w Ruce będzie można oglądać również online. Transmisja od godziny 16:30 będzie dostępna na stronie player.pl, a także w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie.

