Dobre informacje na temat Klemensa Murańki. Niebawem wróci do Polski

Co dalej z Klemensem Murańką? Zawodnik, który musiał przerwać swój udział w Pucharze Świata w skokach narciarskich, ponieważ wykryto u niego koronawirusa. Teraz jednak portal sport.onet.pl podzielił się dobrymi informacjami na temat stanu zdrowia sportowca.

Skoki narciarskie 2021/22. Klemens Murańka miał koronawirusa

Murańka był członkiem naszej kadry, która na początku drugiej połowy listopada udała się do Rosji, aby tam rozpocząć nowy sezon zimowych skoków narciarskich. Zanim zawodnicy z różnych stron świata rozpoczęli rywalizację, musieli przejść badania dotyczące COVID-19. U Biało-Czerwonego test wyszedł pozytywny, a kolejne tylko potwierdzały pierwotny rezultat.

W związku z tym Polak nie mógł wziąć udziału w pierwszych konkursie Pucharu Świata, w którym zresztą naszym kadrowiczom poszło słabo. Najlepiej wypadł Kamil Stoch, lecz tylko w sobotę 20 listopada. Wtedy był piąty, a dzień później nawet nie zakwalifikował się do finałowej trzydziestki. Inni skoczkowie zajęli niskie lokaty.

Kiedy Klemens Murańka wróci do Polski i kadry?

Teraz mają walczyć o zadośćuczynienie w oczach kibiców w Ruce, w Finlandii. Murańka nie mógł udać się do tego kraju wraz z zespołem ze względu na wspomniane zakażenie koronawirusem. Zamiast tego trafił do rosyjskiego szpitala, gdzie bezobjawowo przechodził chorobę. Wydaje się jednak, że jego kwarantanna niebawem dobiegnie końca. Jak czytamy w artykule opublikowanym w serwisie sport.onet.pl, 27 listopada skoczek uzyskał kolejny negatywny test i niebawem będzie mógł wrócić do kraju.

Ma to zrobić jeszcze w ten sam weekend, w którym inni Biało-Czerwoni będą skakać w Finlandii, w Ruce. Niewykluczone, że Murańka wróci do kadry już na kolejne zawody w ramach PŚ, które odbędą się w Wiśle – Będę chciał skakać – zadeklarował jasno, ale nie tylko do niego należy ta decyzja.

