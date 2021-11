Tak źle nie było od dawna. Klasyfikacja punktowa Polaków w kilku ostatnich sezonach

Kibice z ogromną ekscytacją czekali na rozpoczęcie sezonu 2021/22 w skokach narciarskich, ale nasi reprezentanci na razie nie dali im żadnych powodów do radości. Co najwyżej nadzieje, których potem nie potrafili przekuć na sukcesy we właściwych konkursach. Tak źle z Biało-Czerwonymi nie było od dawna.

Skoki narciarskie 2021/22. Słabe wyniki Polaków w Niżnym Tagile i Ruce

Za nami co prawda dopiero sam początek rywalizacji w zawodach Pucharu Świata, aczkolwiek już teraz widać, że słaba dyspozycja Polaków nie jest przypadkiem, ponieważ kiepskie występy z Niżnego Tagiłu miały przełożenie na podobnie złe w Ruce. W Rosji startowało sześciu naszych reprezentantów. Wtedy, w sobotnim konkursie Stochowi udało się wspiąć na piąte miejsce, aczkolwiek w niedzielę już nawet nie zakwalifikował się do finałowej trzydziestki. Piotr Żyła był odpowiednio 32. i 16., Dawid Kubacki 13. i 15., Andrzej Stękała 48. i 30., a Jakub Wolny 45. i 44.

W pierwszy dzień w rywalizacji w Finlandii Polakom też poszło słabo i na koniec żaden z nich nie uplasował się w pierwszej dziesiątce. Najwyżej ze wszystkich był Stoch, który zajął 11. lokatę. Żyła był 25., Kubacki 26., reszta zaś zajęła bardzo niskie lokaty.

Taka forma może niepokoić zarówno kibiców jak i sztab szkoleniowy naszych skoczków. Michal Doleżal co prawda twierdzi, że wie, z czego wynika fakt, iż Biało-Czerwoni tak słabo radzą sobie na starcie 2021/22. Mówił o pewnym błędzie technicznym, który popełniają wszyscy i świadomości względem tego, jak z tym walczyć. Apoloniusz Tajner, aktualny prezes PZN dodał, że kiepskie rezultaty Polaków mogą ich dręczyć nawet przez cały grudzień.

Ile punktów uzbierali Polacy w 2021 roku i w innych latach?

Ich dorobek punktowy po trzech pierwszych konkursach Pucharu Świata podsumował na Twitterze Mateusz Leleń, dziennikarz TVP Sport. Według jego wyliczeń na razie idzie nam tragicznie. Do tej pory nasi kadrowicze uzbierali zaledwie 121 punktów w Niżnym Tagile oraz Ruce. Dla porównania rok temu na tym samym etapie sezonu mieli aż 441 „oczek”. A jak to wyglądało w poprzednich latach? Poniżej martwiące porównanie.

twitterCzytaj też:

Raków Częstochowa zdeklasował Zagłębie Lubin. Mecz przerwano aż na godzinę