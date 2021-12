Kwalifikacje w Wiśle udane dla Polaków. Aż 11 Biało-Czerwonych wystartuje w niedzielę

Podczas dwóch pierwszych treningów w Wiśle z dobrej strony pokazali się Kamil Stoch i Piotr Żyła. Trzykrotny mistrz olimpijski wygrał pierwszą serię próbną, podczas której Żyła był czwarty. Popularny „Wiewiór” na drugim treningu poradził sobie najlepiej z Biało-Czerwonych, kończąc zmagania na szóstej pozycji. Martwić mogły za to próby innych podopiecznych Michala Doleżala, którzy poza Stefanem Hulą plasowali się w trzeciej, czwartej, piątej i szóstej dziesiątce.

PŚ w Wiśle. Wyniki kwalifikacji

Do kwalifikacji przed niedzielnym konkursem indywidualnym w Wiśle przystąpiło 13 Polaków. Jako pierwszy na belce startowej pokazał się Jarosław Krzak, który skoczył 110,5 m. Dalej lądowali skaczący po nim koledzy z reprezentacji. Błysnął Klemens Murańka (122,5 m), który osiągnął taką samą odległość co debiutujący w Pucharze Świata Jan Habdas.

Maciej Kot wprawdzie skoczył 120 m, ale po chwili stracił szansę na awans do zawodów. Polaka zdyskwalifikowano za nieprzepisowy kombinezon i nie zobaczymy go w niedzielnym konkursie. Po słabych skokach treningowych zrehabilitował się Jakub Wolny, a skok na 121 m dał mu pewny awans do zawodów. Z lepszej strony niż w seriach próbnych pokazał się również Dawid Kubacki.

Najlepiej z Biało-Czerwonych poradził sobie Kamil Stoch, który skoczył 122,5 m. Kwalifikacje po locie na 129 m wygrał Jan Hoerl. Drugi był Karl Geiger, a trzeci Marius Lindvik. W niedzielnym konkursie indywidualnym zobaczymy aż 11 Polaków.

PŚ w Wiśle 2021. Miejsca Polaków w kwalifikacjach

10. Kamil Stoch (122,5 m, 127,7 pkt)

19. Jakub Wolny (121 m, 124,2 pkt)

20. Piotr Żyła (123 m, 124,1 pkt)

22, Andrzej Stękała (124 m, 124 pkt)

28. Dawid Kubacki (122 m, 122,1 pkt)

33. Klemens Murańka (122,5 m, 119,8 pkt)

34. Paweł Wąsek (121 m, 119,4 pkt)

35. Stefan Hula (120 m, 119 pkt)

41. Jan Habdas (122,5 m, 116,7 pkt)

44. Tomasz Pilch (121,5 m, 113,3 pkt)

45. Aleksander Zniszczoł (116 m, 111,9 pkt)

58. Jarosław Krzak (110,5 m, 93,6 pkt)

Maciej Kot - zdyskwalifikowany

Puchar Świata w Wiśle 2021. Program zawodów

4.12 (sobota)

Seria próbna (godz. 15:30)

Konkurs drużynowy (godz. 16:30)

5.12.2021 (niedziela)

Seria próbna (godz. 15:00)

Konkurs indywidualny (godz. 16:00)

