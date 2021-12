Kamil Stoch o nastrojach przed konkursem drużynowym

– Uważam, że dzisiaj był solidny dzień. Trzy naprawdę dobre skoki, na dobrym poziomie. Pierwszy był zdecydowanie najprzyjemniejszy, bo najdłuższy. Poza tym czuję się dobrze i poza tym czułem, że to był naprawdę dobry dzień – mówił w rozmowie z dziennikarzami tuż po zakończeniu kwalifikacji Kamil Stoch.

– W moim odczuciu wszystko było w porządku. Skoki były stabilne i na dobrym poziomie. Wiadomo, że zawsze można zrobić coś lepiej, ale jak na rozpoczęcie weekendu, jestem bardzo zadowolony.

Skoki Narciarskie w Wiśle 2021. „Chłodna analiza” i zapowiedź walki w drużynówce

Kamil Stoch podkreślił również, że podczas tej krótkiej przerwy między kolejnymi zawodami Biało-Czarwonym udało się przeanalizować dotychczasowe konkursy i „na chłodno” wyciągnąć z nich wnioski.

– Te skoki są naprawdę dobre. Cały czas, od początku sezonu. Trochę szczęścia w tym wszystkim nie zaszkodzi. Na to może nie liczę, ale trochę czekam. To, co ja mogę zrobić, postaram się zrobić najlepiej jak potrafię – powiedział Stoch i podkreślił, że w jego odczuciu dotychczasowe skoki były

Pytany o konkurs drużynowy i walkę o podium, lider naszej drużyny podkreślał, że nastroje są bojowe i skoczkowie postarają się osiągnąć jak najlepszy wynik. – Pomimo że nie widać tego w wynikach uważam, że jako drużyna jesteśmy na naprawdę dobrym poziomie – podkreślił. Stoch dodał również, że teraz potrzeba tylko trochę pewności siebie i zwykłej radości ze skakania.

– Liczymy na super atmosferę i doping naszych kibiców. Ale jak to się mówi, „umiesz liczyć, licz na siebie” i przede wszystkim liczymy na siebie – Zakończył lider naszej kadry.

Puchar Świata w Wiśle 2021. Skład Polaków na konkurs drużynowy

Po zakończeniu kwalifikacji trener polskiej kadry podał nazwiska zawodników, którzy powalczą jutro w konkursie drużynowym. Na skoczni im. Adama Małysza zobaczymy Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękałę, czyli skład dobrze znany nam z poprzedniego sezonu.

Start sobotniego konkursu drużynowego zaplanowany został na sobotę 4 grudnia o godzinie 16:30. Wcześniej skoczkowie wezmą udział w serii próbnej (początek o godz. 15:30). Transmisja zawodów będzie dostępna na antenie TVP 1.

Czytaj też:

Słaby start sezonu w wykonaniu Dawida Kubackiego. „Brakuje niewiele, by wszystko zaskoczyło”