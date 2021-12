Doleżal zdradził, kto pojedzie na Turniej Czterech Skoczni. Co z Kubackim?

Od początku bieżącego sezonu Pucharu Świata polscy skoczkowie często są tylko „statystami” w walce o wysokie lokaty. Wprawdzie kilka razy błysnął Kamil Stoch, który obecnie zajmuje 11. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale i tak kibice Biało-Czerwonych mają powody do niepokoju. Podopieczni Michala Doleżala zajmują obecnie szóste miejsce w Pucharze Narodów ze stratą aż 1167 punktów do pierwszych Niemców, co jest dobrym odzwierciedleniem dyspozycji naszych reprezentantów.

Puchar Świata. Trzech pewniaków na Turniej Czterech Skoczni

Nieco nadziei w serca kibiców wlał drugi konkurs w Engelbergu, podczas którego do drugiej serii zakwalifikowało się trzech Polaków. I co istotne, po raz pierwszy w tym sezonie trzech naszych zawodników uplasowało się w drugiej dziesiątce. Honor kadry uratowali Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek, a ich dobre występy sprawiły, że pojadą na Turniej Czterech Skoczni, o czym Michal Doleżal poinformował w rozmowie z Eurosportem.

Skoki narciarskie 2021/2022. Kubacki wciąż bez formy

Decyzja czeskiego trenera oznacza, że w drużynie na prestiżowy turniej pozostały trzy wolne miejsca. Sztab szkoleniowy decyzję odnośnie powołania kolejnych skoczków podejmie po zaplanowanych na środę treningach i czwartkowych mistrzostwach Polski – podaje sport.tvp.pl.

Pewnym wyjazdu do Niemiec i Austrii wciąż nie może być Dawid Kubacki, który wygrał TCS dwa lata temu. Mistrz świata z Seefeld w pierwszym konkursie w Engelbergu zajął 48. miejsce, a w drugim był 42. Od początku sezonu zdołał uzbierać z kolei zaledwie 20 punktów za 13. miejsce w inaugurującym Puchar Świata konkurs w Niżnym Tagile. Kubacki wciąż szuka formy z poprzednich sezonów i nawet indywidualne treningi w Ramsau nie pozwoliły mu wrócić do wysokiej dyspozycji.

Turniej Czterech Skoczni. Kalendarium konkursów

Oberstdorf – 29.12.2021

Garmisch-Partenkirchen – 1.01.2022

Innsbruck – 4.01.2022

Bischofshofen – 6.01.2022

