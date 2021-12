Pierwszy trener Dawida Kubackiego: Powinien odpuścić Turniej Czterech Skoczni

W sezonie 2021/22 forma polskich skoczków narciarskich pozostawia wiele do życzenia. W ostatnich tygodniach przyzwoicie prezentuje się tylko jeden z podopiecznych Michala Doleżala, czyli Kamil Stoch. Dużo gorzej idzie natomiast Dawidowi Kubackiemu, o którego formie wypowiedział się trener Józef Jarząbek na łamach portalu sport.tvp.pl.

Skoki narciarskie 2021/22. Wyniki Dawida Kubackiego

W listopadzie oraz grudniu bieżącego roku Biało-Czerwony wystartował w siedmiu różnych konkursach i przyzwoicie poszło mu tylko w pierwszym. W Niżnym Tagile uzyskał wówczas 13. lokatę po dwóch skokach i uzbierał 20 punktów do klasyfikacji generalnej. Poza tym jednak szło mu fatalnie.

Niżny Tagił 2 – 35. lokatach

Ruka 1 – 33.

Ruka 2 – 44.

Wisła 1 – 32.

Engelberg 1 – 48.

Engelberg 2 – 42.

W międzyczasie Kubacki nie startował w Klingenthal, co wynikało z decyzji kadrowej podjętej przez Michala Doleżala.

Józef Jarząbek: Kubacki powinien odpuścić Turniej Czterech Skoczni

Józef Jarząbek uważa, że jego były podopieczny powinien odpuścić inne, ważne zawody. – Nie puściłbym go na Turniej Czterech Skoczni. Do igrzysk olimpijskich dałby wtedy radę wrócić na wysoki poziom. Nasi nie są źle przygotowani motorycznie. Wręcz przeciwnie. Doszukuję się błędów w technice. Świat nie uciekł nam też w kwestiach sprzętu. Trzeba opanować kryzys – uważa legendarny szkoleniowiec.

Jarząbek sądzi, że główna blokada u Kubackiego tkwi w jego głowie. – Nie wiadomo, co się stało. Z każdym kolejnym startem może czuć się coraz gorzej psychicznie. Bywały momenty, że systematycznie stawał na podium, a teraz walczy o awans do trzydziestki. Trening w Ramsau nie pomógł. Nie chcę nikogo krytykować, ale zawodnicy mogli przecież zostać w Polsce. W domu zawsze jest lepiej. Miałby na bieżąco wsparcie żony. Nie ma co ukrywać, że pojawia się niepotrzebny stres. Daleka podróż jest bardziej męcząca niż trening – wyznał trener.

