Adam Małysz: Na Turniej Czterech Skoczni nie zabrałbym nikogo z nich. Czasem lepiej odpuścić

Forma polskich skoczków narciarskich w zimowym sezonie 2021/22 poważnie martwi kibiców, ich sztab szkoleniowy, a także przedstawicieli Polskiego Związku Narciarskiego. Jednym z zaniepokojonych działaczy jest Adam Małysz, który swoimi spostrzeżeniami na trudne tematy podzielił się z dziennikarzem RMF FM.

Skoki narciarskie 2021/22. Adam Małysz o powodach kryzysu polskich skoczków

Dyrektor sportowy PZN nie potrafi wskazać jednej kwestii, dlaczego niemal wszyscy Biało-Czerwoni nie skaczą na miarę swoich możliwości. – Każdy ma jakiś kryzys. Gdyby chodziło o pojedynczych zawodników, można byłoby to łatwiej wytłumaczyć. Jest pewna kumulacja problemów – stwierdził.

Jednym z aspektów, o których się mówi w kontekście kryzysu, jest kwestia nieodpowiednich strojów. – Trenerzy cały czas pracują między innymi ze sprzętem, bo w tej sferze powstało sporo kłopotów po zmianach wprowadzonych przez FIS. Oczywiście kombinezony nie rozwiążą wszystkich problemów. W skokach Polaków widać jednak błędy. Pytanie, czy to powstało podczas przygotowań letnich, czy już w zimowych zawodach? – zastanawia się Małysz.

Kto pojedzie na Turniej Czterech Skoczni? Jest trzech pewniaków

Legendarny sporowiec został zapytany również o to, kto pojedzie na Turniej Czterech Skoczni. – Jest pewna trójka na Turniej Czterech Skoczni: Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Pozostali muszą się kwalifikować – zdradził.

Józef Jarząbek, pierwszy trener Dawida Kubackiego, zasugerował w sport.tvp.pl, że jego były podopieczny powinien odpuścić udział w tych prestiżowych zawodach, aby dojść do formy. Podobnego zdania jest Małysz.

Adam Małysz ma radę dla Dawida Kubackiego

– Wczoraj (22 grudnia) odbył się trening i na jego podstawie nie zabrałbym nikogo. Trener Doleżal pragnie powołać trzech zawodników. To brzmi trochę dramatycznie, ale skoki pozostałych zawodników nie są na tyle dobre, by mogli rywalizować efektywnie w Pucharze Świata. Dwudzieste lub trzydzieste miejsce na pewno nie zadowoli na przykład Kubackiego. Trzeba się nad tym zastanowić, decyzja należy do trenerów. Może lepiej byłoby wysłać ich na zawody niższej rangi, aby tam poćwiczyli przez dwa tygodnie, a nie dwa lub trzy dni. Też miewałem problemy i wtedy wyjeżdżałem z zawodów. Czasem lepiej coś odpuścić, aby lepiej przygotować się do igrzysk olimpijskich – zakończył dyrektor sportowy PZN.

