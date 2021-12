Znamy kardę Polaków na 70. Turniej Czterech Skoczni. Wątpliwości rozwiane

W czwartek zakończyły się mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Wiadomo było, że po zawodach Michał Doleżal poda skład, który pojedzie walczyć w Turnieju Czterech Skoczni. Pewniakami do występu byli Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Ich dobra dyspozycja znalazła potwierdzenie podczas mistrzostw Polski, ponieważ to właśnie oni i to w tej kolejności stanęli na podium.

Kamil Stoch pewnie wygrał ósmy już tytuł mistrza Polski w swojej karierze, ale drugi Piotr Żyła drugim skokiem na odległość 141 metrów bardzo podniósł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu poprzeczkę.

Skoki narciarskie 2021/22. Skład Polaków na TCS

Na oficjalnym koncie na Twitterze Polskiego Związku Narciarskiego podano, że kadra na 70. Turniej Czterech Skoczni składać się będzie z sześciu zawodników – Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Andrzeja Stękały i Jakuba Wolnego. Wszyscy ci zawodnicy znaleźli się w najlepszej szóstce mistrzostw Polski, więc wybór nie może chyba nikogo dziwić.

Cieszyć może na pewno postawa Dawida Kubackiego, który zanotował dwa równe skoki (133.5 i 132 metry). To oznacza, że Polak powoli wraca do optymalnej formy i podczas TCS nie bezie wcale skazany na pożarcie. Zawody w ramach Turnieju Czterech Skoczni rozpoczną się 29 grudnia w Oberstdorfie. Wszystkie konkursy będą rozgrywane bez udziału publiczności.

