Turniej Czterech Skoczni już niedługo. Gdzie i kiedy oglądać Polaków?

Na przełomie 2021 i 2022 roku odbywa się jubileuszowy Turniej Czterech Skoczni. 70. odsłona prestiżowej imprezy odbędzie się niestety bez udziału kibiców, ze względu na wysoką liczbę zakażeń w Niemczech i Austrii. Pierwszy konkurs zaplanowany jest tradycyjnie w Oberstdorfie.

Do zmagań w zawodach przystąpi aż sześciu Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Andrzej Stękała. Najlepszą formę prezentuje trzech pierwszych zawodników. W takiej kolejności zresztą ułożyło się podium mistrzostw Polski, rozgrywanych 23 grudnia w Zakopanem.

– To długa i wyczerpująca impreza. Stres związany z zawodami, testy na COVID-19, podróże, ale jestem pozytywnie nastawiony. Nie robię sobie dużej nadziei. Nie chodzi o obecną sytuację, ale doświadczenie. Zawsze kiedy z zawodami wiązałem duże nadzieje i chciałem wybitnie skakać, to nigdy mi się to nie udawało – mówił o zbliżającej się imprezie w rozmowie z Radiem ZET Kamil Stoch.

70. Turniej Czterech Skoczni. Terminarz wydarzeń

Wtorek, 28.12.2021



14:15 – Oficjalny trening



16:30 – Kwalifikacje



Środa, 29.12.2021



15:00 – Seria próbna



16:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Piątek, 31.12.2021



11:45 – Oficjalny trening



14:00 – Kwalifikacje



Sobota, 01.01.2022



12:30 – Seria próbna



14:00 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Poniedziałek, 03.01.2022



11:15 – Oficjalny trening



13:30 – Kwalifikacje



Wtorek, 04.01.2022



12:00 – Seria próbna



13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Środa. 05.01.2022

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

