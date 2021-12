Niepokojąca wypowiedź Kamila Stocha. „Nie robię sobie wielkiej nadziei”

Na starcie kwalifikacji do środowego konkursu w Oberstdorfie stanęło sześciu Polaków. Awansu nie wywalczył Andrzej Stękała, a pozostali reprezentanci wprawdzie wystąpią w zawodach inaugurujących Turniej Czterech Skoczni, ale swoimi występami nie dali kibicom wielu powodów do radości. Najwyżej sklasyfikowany z Biało-Czerwonych był Jakub Wolny, który zakończył kwalifikacje na 13. miejscu.

Turniej Czterech Skoczni. Stoch szczerze o swoich skokach

Fani największe nadzieje pokładają w Kamilu Stochu, który niedawno wywalczył tytuł mistrza Polski. Trzykrotny mistrz olimpijski wciąż jest jednak daleki od wysokiej dyspozycji. Pierwszy trening w Oberstdorfie zakończył na 28. miejscu, a drugi na 23. W kwalifikacjach był dopiero 37.

Niepokoić mogą nie tylko skoki Stocha, ale również jego wypowiedź dla Eurosportu. Ze słów doświadczonego zawodnika wynika, że obecnie nie jest on w stanie odbudować dawnej formy. – Skołowany jestem i tak naprawdę nie wiem co powiedzieć. Nic się nie klei. Skoki moje są nijakie, bez żadnej energii. Staram się myśleć, co robiłem źle i nie potrafię stwierdzić – przyznał. Jak dodał, wszystkie jego próby były mocno spóźnione.

Stoch ma świadomość, że jego szanse na triumf w turnieju są niewielkie. – Nie robię sobie wielkiej nadziei. Jestem w dobrej dyspozycji, ale mam świadomość tego gdzie jest reszta świata, tak samo jak mam świadomość, że wiele może się zmienić. Pracuje sobie konsekwentnie i staram się codziennie – przyznał.

Turniej Czterech Skoczni. Terminarz

Środa, 29.12.2021, Oberstdorf

15:00 – Seria próbna

16:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Piątek, 31.12.2021, Garmisch-Partenkirchen

11:45 – Oficjalny trening

14:00 – Kwalifikacje

Sobota, 01.01.2022, Garmisch-Partenkirchen

12:30 – Seria próbna

14:00 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Poniedziałek, 03.01.2022, Innsbruck

11:15 – Oficjalny trening

13:30 – Kwalifikacje

Wtorek, 04.01.2022, Innsbruck

12:00 – Seria próbna

13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022, Bischofshofen

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Czytaj też:

TCS. Pięciu Polaków przebrnęło kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. Znamy pary KO