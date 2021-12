Skoki narciarskie 2021/22. Dziś początek walki w Turnieju Czterech Skoczni. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Już w środę rozpocznie się pierwszy turniej w ramach jubileuszowego 70. Turnieju Czterech Skoczni. O dawkę sportowych emocji zadbają najlepsi skoczkowie. Wiele wskazuje na to, że w gronie faworytów może zabraknąć Biało-Czerwonych.

Skoki narciarskie 2021/22. Kwalifikacje nie poszły po myśli naszych skoczków

Pierwsze emocje związane z rywalizacją w Oberstdorfie już za nami. We wtorek skoczkowie wzięli udział w kwalifikacjach. Na tym etapie rywalizacji najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Słabo spisali się za to Biało-Czerwoni. Najlepszym z naszych zawodników był Jakub Wolny, który dzięki skokowi na 127,5 metra zajął 13. lokatę. Pozostali reprezentanci Polski spisali się znacznie słabiej. Próba na 120 metrów dała Piotrowi Żyle 24. miejsce. 28. był Dawid Kubacki (116 metrów), a dopiero 37. miejsce zajął Kamil Stoch (117 metrów). Do środowego konkursu awansował również Paweł Wąsek, który po skoku na 112. metrów zajął 46. lokatę.

Sztuka awansu do konkursu nie udała się Andrzejowi Stękale. Skok na 105,5 metra pozwolił na zajęcie odległego 60. miejsca. Przypomnijmy, że w konkursie wystąpi 50. najlepszych zawodników z kwalifikacji.

Skoki narciarskie 2021/22. Dzisiaj początek 70. Turniej Czterech Skoczni – pary KO

Przypomnijmy, że pierwsza seria każdego konkursu w ramach Turnieju Czterech Skoczni odbywa się w systemie KO. Zawodnicy są dobierani w pary na podstawie miejsc, jakie zajęli w kwalifikacjach. Ich zwycięzca mierzy się z najsłabszym zawodnikiem, drugi z przedostatnim, trzeci z 48. itd. Do drugiej serii automatycznie przechodzą zwycięzcy każdej w każdej parze, a także pięciu „szczęśliwych przegranych” (tzw. lucky losers).

Ponieważ Polacy słabo spisali się w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, to w pierwszej serii przyjdzie im rywalizować z trudniejszymi rywalami. W najgorszej sytuacji jest Paweł Wąsek, któremu przyjdzie się dziś zmierzyć z bardzo dobrze dysponowanym Szwajcarem Kilianem Peierem. Pozostali Biało-Czerwoni również nie mieli szczęścia do rywali:

Piotr Żyła zmierzy się z Evgenijem Klimovem

Dawid Kubacki powalczy z Mennuelem Fettnerem

Kamil Stoch będzie musiał pokonać Cene Prevca

Jakub Wolny powalczy ze Stephanem Leyhe

Skoki narciarskie 2021/22. Gdzie i o której transmisja 70. Turnieju Czterech skoczni?

Początek inauguracyjnego konkursu 70. Turnieju Czterech Skoczni zaplanowano na środę 29 grudnia o godzinie 16:30. Wcześniej, bo o 15:00 rozpocznie się seria próbna.

Transmisja skoków narciarskich będzie dostępna w telewizji na antenach Eurosport 1 i TVN. Na Eurosporcie emocji związane z zawodami będzie można przeżywać już od godziny 15:15. Widzowie TVN będą mogli włączyć telewizory o godzinie 16:00, ponieważ wtedy rozpocznie się studio.

Zawody będzie można śledzić również online na stronie player.pl i w aplikacji mobilnej.

