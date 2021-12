Kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Kolejna świetna próba Piotra Żyły!

Miejsca Polaków po piątkowych skokach treningowych nie napawały optymizmem, ale nie były takie złe, jakich się można było spodziewać. Znowu dobrze w treningu zaprezentował się Piotr Żyła, który zajął za pierwszym razem 4. a za drugim 2. miejsce. Kamil Stoch również zaprezentował równe skoki, ponieważ był odpowiednio 15. i 16. Dawid Kubacki uplasował się na miejscach 29. i 13., Jakub Wolny był 28. i 22., Paweł Wąsek 26. i 45., a Andrzej Stękała 44. i 47.

Skoki narciarskie 2021/22. Kwalifikacje do sobotniego konkursu – wyniki

Pierwszym z Biało-Czerwonych był Andrzej Stękała, który skoczył na odległość 128 metrów. To dało Polakowi drugie miejsce na liście oczekujących na awans do sobotniego konkursu. Ostatecznie nasz reprezentant zakwalifikował się do konkursu i zobaczymy go podczas noworocznych zawodów. Parę metrów bliżej skoczył Jakub Wolny, ale to nie przeszkodziło w przejściu kwalifikacji. Bardzo dobrze zaprezentował się Paweł Wąsek, który skokiem na odległość 129.5 metra znacznie wyprzedził swoich kolegów z reprezentacji.

W dosyć trudnych warunkach 126.5 metra skoczył Dawid Kubacki i bez najmniejszych problemów zakwalifikował się do konkursu. Tuż po swoim skoku zajmował dobre 2. miejsce. Następnym zawodnikiem z polskiego obozu był Piotr Żyła, który bez dwóch zdań zaprezentował się bardzo dobrze. Zawodnik oddał skok na odległość 138.5 metra i objął prowadzenie w kwalifikacjach. Ostatnim Biało-Czerwonym był oczywiście Kamil Stoch, który wykonał przyzwoitą próbę na odległość 131.5 metra.

Miejsca Polaków w kwalifikacjach prezentują się następująco: 5. Piotr Żyła, 16. Kamil Stoch, 24. Dawid Kubacki, 29. Paweł Wąsek, 41. Andrzej Stękała, 42. Jakub Wolny. Kwalifikacje wygrał Marcus Eisenbichler.

70. Turniej Czterech Skoczni. Terminarz wydarzeń

Sobota, 01.01.2022

12:30 – Seria próbna



14:00 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Poniedziałek, 03.01.2022, Innsbruck

11:15 – Oficjalny trening



13:30 – Kwalifikacje



Wtorek, 04.01.2022

12:00 – Seria próbna



13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Czytaj też:

Piłkarz Manchesteru City pobity. „Próbowali skrzywdzić moją rodzinę”