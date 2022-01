Znamy decyzję co do udziału Polaków w Turnieju Czterech Skoczni. Michal Doleżal wyjaśnił sytuację

Nowy Rok był pracowity dla polskich skoczków narciarskich. Tego dnia wystartowali w Garmisch-Partenkirchen, w kolejnym konkursie rozgrywanym w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Od niego miało zależeć to, czy Biało-Czerwoni będą dalej rywalizować w tych prestiżowych zawodach.

Turniej Czterech Skoczni. Wyniki Polaków w Garmisch-Paternkirchen

Temat ten zaczął być rozważany po fatalnych występach w Oberstdorfie. Była to pierwsza odsłona TCS, do której przystąpiło sześciu naszych rodaków. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Paweł Wąsek. Wtedy poszło im tragicznie, wszak do drugiej serii zakwalifikował się jedynie pierwszy z wymienionych. Bardzo zawiódł natomiast Stoch. Trzykrotny medalista olimpijski uzyskał najgorszy wynik ze wszystkich Polaków.

W efekcie w Polskim Związku Narciarskim pojawił się pomysł, aby w razie równie fatalnych wyników wycofać Biało-Czerwonych z pozostałej części Turnieju Czterech Skoczni. Decyzja miała zostać podjęta wspólnie z Michalem Doleżalem oraz resztą sztabu szkoleniowego naszych reprezentantów na podstawie wyników w Garmisch-Partenkirchen.

Tam Biało-Czerwoni startowali w Nowy Rok i znów nie zaprezentowali się tak, jakby tego chcieli. Niewielu z nich przełożyło dobre skoki z sesji próbnych na właściwe zawody. Nie zrobili tego Stoch, Kubacki, Stękała i Wąsek, którzy odpadli już po pierwszej serii rozgrywanej w formule K.O. Gorszy z pary żegnał się z rozgrywkami. Do drugiej części konkursu przeszli natomiast Piotr Żyła (ostatecznie był 11.) i Jakub Wolny (23.).

Skoki narciarskie 2021/22. Michal Doleżal o dalszym udziale Polaków w TCS

Tuż po zakończeniu zawodów przed kamerami Eurosportu pojawił się Michal Doleżal, który wypowiedział się na temat przyszłości Polaków w tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni. – Do Innsbrucku kadra wyruszy w niezmienionym składzie – zadeklarował. W Austrii zawody odbędą się 4 stycznia.

Czytaj też:

Wielkie emocje w Garmisch-Partenkirchen. Najlepszy występ Piotra Żyły w sezonie 2021/22