Piotr Żyła niezadowolony z występu w Garmisch-Partenkirchen: To nie było to. Zbyt się nakręciłem

1 stycznia odbył się kolejny konkurs w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem skoczkowie narciarscy startowali w Gamrlisch-Paternkirchen. Najlepiej z nich spisał się Piotr Żyła, który zakończył rywalizację na 11. lokacie. Były to jego najlepsze zawody w sezonie 2021/22, a mimo tego Polak nie był zadowolony ze swoich prób.

– Ojej, ojej… Takie to dziś skoki. Pierwszy był w miarę okej. Drugi? To nie było to – powiedział na antenie Eurosportu zaraz po zakończeniu zawodów. Reporter zapytał go, co poszło nie tak. Widział bowiem, że po obu próbach Żyła był niezadowolony. – To właśnie to był ten błąd, że chciałem skoczyć jeszcze dalej. Wykonałem jakiś tam kroczek do przodu. Jest w porządku. Powoli wracam do mojego poziomu. Patrzę bardziej przed siebie, na Innsbruck i walczę dalej. Wszyscy walczymy – odparł

Z kolei na łamach „Przeglądu Sportowego” Polak wyznał, że mierzył w miejsce w pierwszej dziesiątce. – W GA-PA wyszło przyzwoicie, na trzy plus, ale trzeba się cieszyć z tego co jest, bo w Oberstdorfie wiadomo, jak było – stwierdził.

– Problem jest taki, że kiedy idzie tępo, to człowiek chce, żeby to w końcu zaskoczyło i wtedy się spina, a nie ma impulsu. Kiedy było nas więcej w wysokiej formie, to ktoś stał na podium, później innym szło lepiej, rozpędzaliśmy się. Teraz cały czas walczymy, ale ciągle w tym za dużo chęci, żeby to przyszło już. Brakuje iskry i trzeba ją cierpliwie rozpalić. Mnie zabrakło cierpliwości szczególnie w drugim skoku, chyba za bardzo się nakręciłem. Zaraz jednak kolejne zawody, będzie można poskakać – opowiadał.

Żyła nie ukrywał też, że priorytetem jego i innych polskich skoczków jest teraz lepsze przygotowanie się do nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich.

