Podano największy problem polskich skoczków. „Widać to u każdego”

Polscy skoczkowie nadal nie wrócili do optymalnej formy. Podczas konkursu w ramach Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen do drugiej serii dostało się zaledwie dwóch Polaków – Piotr Żyła i Jakub Wolny. Przede wszystkim skoki tego drugiego to dobry prognostyk przed następną częścią sezonu. – Na pewno cieszą próby Jakuba Wolnego. To były dwa przyzwoite skoki. Były w nich też błędy, zwłaszcza w pierwszej fazie lotu – powidział Maciej Maciusiak na łamach magazynu „Polskie skocznie”.

Skoki narciarskie 2021/22. Wszyscy skoczkowie mają taki sam problem

Według Macieja Maciusiaka, asystenta Michała Doleżala, wszyscy polscy skoczkowie mają jeden główny problem. – Błędy techniczne widać i to u każdego z naszego reprezentantów. Problemem jest technika. Potrzeba nam znacznie więcej skoków treningowych – powiedział trener.

Na razie na lidera polskich skoków kreuje się Piotr Żyła, który w Ga-Pa zajął ostatecznie 11. miejsce. – Treningowe skoki Piotra były o wiele lepsze. Zajął też piąte miejsce w kwalifikacjach. Natomiast w konkursie uplasował się na 11. pozycji. To było podyktowane zwłaszcza tym drugim popsutym skokiem. To jest poziom Piotra, przy jednym popsutym skoku zajmuje 11. miejsce – ocenił Maciusiak.

70. Turniej Czterech Skoczni – terminarz

Do końca 70. Turnieju Czterech Skoczni zostały jeszcze konkursy w części austriackiej. Poniżej przedstawiamy terminarz wydarzeń.

Poniedziałek, 03.01.2022, Innsbruck

11:15 – Oficjalny trening



13:30 – Kwalifikacje



Wtorek, 04.01.2022

12:00 – Seria próbna



13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

