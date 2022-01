Kamil Stoch zadecydował w sprawie Turnieju Czterech Skoczni. Nie wraca do Polski

Kamil Stoch notuje bardzo słabe wyniki w Turnieju Czterech Skoczni. Potrójny mistrz olimpijski ani w Oberstdorfie, ani w Garmisch-Partenkirchen nie zdołał przebić się do drugiej serii konkursu. Niemiecką część wydarzenia zakończył na odległej 47. pozycji. Polak zdecydował już, w jaki sposób będzie chciał wrócić do formy.

Skoki narciarskie 2021/22. Kamil Stoch zostaje w grze

Kamil Stoch wraz ze sztabem szkoleniowym zdecydował, że dalej szukać formy będzie podczas oficjalnych konkursów Pucharu Świata. Oznacza to, ze mimo słabej dyspozycji Polak nie zrezygnuje z udziału w Turnieju Czterech Skoczni. Co więcej, Michał Doleżal zapowiedział, że do Innsbrucka pojedzie ta sama szóstka zawodników, co do tej pory, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała.

Sztab szkoleniowy nie skomentował obecnej sytuacji w drużynie i nie uargumentował decyzji dotyczącej Kamila Stocha. Filip Czyszanowski poinformował na Twitterze, że polski zespół „prosi o spokój i zrozumienie”.

Kamil Stoch z dorobkiem 216 punktów znajduje się obecnie na 13. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do lidera, którym jest zwycięzca obu konkursów w niemieckiej części Turnieju Czterech Skoczni Ryoyu Kobayashi, trafi już 480 oczek. Igrzyska olimpijskie w Pekinie rozpoczynają się na początku lutego. Do tego czasu Stoch ma jeszcze parę tygodni na poprawę swojej dyspozycji. Trener Maciej Maciusiak w rozmowie z Polsatem Sport przyznał, że problemem wszystkich polskich skoczków są natury technicznej.

Czytaj też:

Jakub Wolny wraca do formy? „Podchodzę do tego wszystkiego spokojnie”