Słoweniec wycofał się z Turnieju Czterech Skoczni. „Chcę zebrać myśli”

Po dwóch konkursach Turnieju Czterech Skoczni liderem pozostaje Ryoyu Kobayashi, który triumfował w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje objawienie bieżącego sezonu, czyli Lovro Kos. Zawodnik, który w Nowy Rok po raz pierwszy stanął na podium w konkursie Pucharu Świata, wyrasta na lidera słoweńskiej kadry.

Skoki narciarskie 2022. Prevc wycofał się z TCS

Pozostali podopieczni Roberta Hrgota radzą sobie nieco gorzej. Anze Lanisek jest 17. w klasyfikacji TCS, a Cene Prevc 20. Drugi z wymienionych z pewnością nie poprawi swojej pozycji, ponieważ zrezygnował ze startów w Innsbrucku i Bischofshofen. Jak przekazał 25-latek we wpisie na Instagramie, chce „zebrać myśli, które obecnie nie pozwalają mu skakać na maksa” . „Sezon jest jeszcze długi” – dodał.

Tomasz Mieczyński ze Skijumping.pl przekazał, że Prevc podjął swoją decyzję po konsultacji ze szkoleniowcem. Do startów w Pucharze Świata wróci prawdopodobnie na konkursy w Zakopanem, które zostaną przeprowadzone 15 i 16 stycznia.

Prevca zastąpi w kadrze Zak Mogel – podaje portal delo.si. Dla 20-latka będzie to pierwszy występ w Pucharze Świata w tym sezonie. Medalista mistrzostw świata juniorów do tej pory tylko dwukrotnie punktował w rywalizacji światowej czołówki, awansując do finałowej trzydziestki podczas konkursów w Ruce przeprowadzonych w 2018 roku.

Turniej Czterech Skoczni. Terminarz

Poniedziałek, 03.01.2022, Innsbruck

11:15 – Oficjalny trening

13:30 – Kwalifikacje

Wtorek, 04.01.2022

12:00 – Seria próbna

13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

