Utytułowany skoczek skomentował decyzję Stocha. „Może to wywoła coś pozytywnego”

Kamil Stoch po dwóch konkursach Turnieju Czterech Skoczni zajmuje dopiero 45. miejsce w klasyfikacji generalnej. Odległa pozycja trzykrotnego mistrza olimpijskiego to efekt braku awansu do drugiej serii konkursów w Oberstdorfie i Bischofshofen. I chociaż dziennikarze spekulowali, że część kadry wycofa się z kolejnych zawodów, to sztab szkoleniowy podjął inną decyzję.

Skoki narciarskie 2022. Goldberger komentuje decyzję Stocha

O punkty w Innsbrucku będą rywalizowali zawodnicy, których Michal Doleżal zabrał na niemiecką część zawodów TCS. To oznacza, że na starcie zobaczymy również Kamila Stocha, który chce w ten sposób wrócić do wysokiej dyspozycji. – Byłoby szkoda, gdyby Kamil się wycofał. Turniej Czterech Skoczni bez niego nie byłby już tak atrakcyjny. Ale teraz Kamil musi znów nabrać dobrego samopoczucia, żeby mógł walczyć o medale na igrzyskach – ocenił Andreas Goldberger w rozmowie ze Sport.pl.

Utytułowany Austriak stwierdził, że rozumie decyzję Stocha, który zdecydował się na dalsze starty. – On lubi Innsbruck, wygrywał tu, choćby w zeszłym roku. Może Bergisel wywoła w Kamilu coś pozytywnego — ocenił. Przy okazji Goldberger wyraził nadzieję, że już niebawem sytuacja w polskiej kadrze „będzie wyglądała lepiej”. – Tego wam życzę – skwitował.

Przypomnijmy, konkurs w Innsbrucku zostanie przeprowadzony we wtorek 4 stycznia. Na poniedziałek zaplanowano z kolei sesję treningową oraz kwalifikacje, które wyłonią pary KO.

Turniej Czterech Skoczni. Terminarz

Wtorek, 04.01.2022, Innsbruck

12:00 – Seria próbna

13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

