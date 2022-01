Polscy skoczkowie już wiedzą, z kim zmierzą się w Innsbrucku. Poznaliśmy wszystkie pary

Za nami są już kwalifikacje do kolejnego głównego konkursu odbywającego się w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem sportowcy rywalizują w Innsbrucku, gdzie polska kadra udała się w niezmienionym składzie względem tego, kogo oglądaliśmy w Garmisch-Paternkirchen. Zaraz po eliminacjach Biało-Czerwoni poznali też przeciwników, z którymi zmierzą się we wtorkowych zawodach.

Turniej Czterech Skoczni. Poznaliśmy rywali Polaków w Innsbrucku

Przypomnijmy – pierwsze serie w Turnieju Czterech Skoczni odbywają się w innej formule niż tradycyjna. Skoczkowie konkurują bowiem w parach. Kto w danym duecie zaprezentuje się korzystniej, ten awansuje do drugiej serii. W ten sposób wyłanianych jest 25 skoczków godnych startu w kolejnym etapie. Do nich dołącza pięciu tak zwanych „lucky loserów”, czyli zawodników z najlepszymi wynikami spośród wszystkich z drugich miejsc.

Naturalnie prostszą i mniej stresującą drogą do drugiej serii jest pokonanie swojego konkurenta w bezpośredniej rywalizacji. O to jednak Biało-Czerwonym może nie być łatwo, bo ich nowe pary wyglądają równie niekorzystnie co te, w których startowali w Nowy Rok.

Tym razem duety Polaków wyglądają następująco:

Andrzej Stękała – Simon Ammann

Piotr Żyła – Constantin Schmid

Paweł Wąsek – Roman Koudelka

Jakub Wolny – Daniel Andre Tande

Dawid Kubacki – Timi Zajc

Kwalifikacje w Innsbrucku. Kamil Stoch bez awansu do głównego konkursu

Do zawodów niestety nie zakwalifikował się Kamil Stoch, który w eliminacjach zajął 59. miejsce z 77 ogólnie. Zaraz po zawodach wystąpił przed kamerami Eurosportu, a podczas wywiadu pełnego rozczarowania w jego oczach dało się dostrzec łzy.

Polacy wystartują w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni już we wtorek 4 stycznia o godzinie 13:30.

