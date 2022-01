Skoki narciarskie w Zakopanem. Zaległe kwalifikacje i konkurs indywidualny – gdzie i kiedy transmisja?

16 stycznia odbędzie się kolejny konkurs w skokach narciarskich. Tym razem podopieczni Michala Doleżala zaprezentują się licznie na tle przeciwników w zawodach indywidualnych. Najpierw zrobią to w kwalifikacjach, do których przystąpi aż 11 naszych reprezentantów: Kacper Juroszek, Tomasz Pilch, Jan Habdas, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Stefan Hula i Piotr Żyła. Z tej grupy zostanie wyłonione grono, które przejdzie dalej.

Słaby wynik Polaków w zawodach drużynowych

Czterech ostatnich z wyżej wymienionych sportowców miało już przyjemność wziąć udział w jednym z konkursów organizowanych w Zakopanem. Rywalizowali oni bowiem w konkursie drużynowym, ale do odniesienia sukcesu zabrakło im wiele. Biało-Czerwoni zajęli dopiero szóste miejsce. Uzbierali 962,1 punkty, podczas gdy pierwsi Słoweńcy aż 1101,7. Najdalej pofrunął Wolny, bo aż na 132,5 metra, ale był to jedyny z ośmiu skoków Polaków godny uwagi.

Jako że zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie, najbliższy konkurs może nawet zdecydować o tym, kto pojedzie do Pekinu wraz z liderami kadry. Według spekulacji najbliżej załapania się do kadry są Hula i Wolny, ale trener Doleżal jeszcze nie zdecydował co do żadnego z nich.

Skoki narciarskie w Zakopanem – transmisja online i tv. Kiedy i gdzie oglądać?

Skoki narciarskie w Zakopanem z 16 stycznia rozpoczną się o godzinie 14:30. Wtedy sportowcy przystąpią do kwalifikacji. Natomiast konkurs główny zaplanowano na 16:00. Transmisje z eliminacji przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz w serwisach sport.tvp.pl i player.pl. Natomiast główny konkurs będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport, Eurosporcie 1 oraz na tych samych portalach internetowych co kwalifikacje.

