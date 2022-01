Kamil Stoch i Dawid Kubacki wracają na skocznię. Przeszkodzić może tylko pogoda

Kamil Stoch oprócz jednego miejsca na podium ma za sobą jak na razie średnie występy w sezonie 2021/22. Potrójny mistrz olimpijski, gdy już wydawało się, że wraca do formy, złapał zapalenie zatok i opuścił jedne zawody. Polak wycofał się również w połowie Turnieju Czterech Skoczni, ponieważ nie zdołał się zakwalifikować do jednego z konkursów. Tuż przed zawodami w Zakopanem Stoch złapał kontuzję kostki i przechodził prawie dwutygodniową rekonwalescencję. Dawid Kubacki natomiast otrzymał przed zawodami w Zakopanem pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie został dopuszczony do piątkowych kwalifikacji.

Kubacki i Stoch wracają do skakania

Patryk Pancewicz z TVP Sport przekazał informacje od Adama Małysza, że Dawid Kubacki i Kamil Stoch odbędą w niedzielę trening na skoczni w Zakopanem. Zawodnicy dołączą do Stefana Huli i Pawła Wąska, którzy cierpliwie szlifują formę przed igrzyskami olimpijskimi. Ważne jednak będą warunki atmosferyczne - tylko one mogą w niedzielę powstrzymać Stocha i Kubackiego od powrotu na treningi.

Skakać ciągle nie może Piotr Żyła, który przebywa w tym momencie na kwarantannie. On również ma zapewnione miejsce w składzie na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Warunkiem jego uczestnictwa są jednak cztery negatywne wyniki testów na koronawirusa i to jeszcze przed wylotem do Chin 31 stycznia. Sekretarz generalny PZN Jan Winkiel stwierdził, że wylot Żyły z resztą zawodników nie jest wykluczony. Wiadomo też, że jest ewentualna możliwość przetransportowania Polaka lotem 2 lutego.

